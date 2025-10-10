IPL 2026: आईपीएल की नीलामी 15 दिसंबर के आसपास, रिटेंशन की अंतिम तिथि 15 नवंबर

इस समय इस बात का कोई संकेत नहीं है कि नीलामी विदेश में होगी, जैसा कि पिछले दो संस्करणों में हुआ था - पहले दुबई (2023) और फिर सऊदी अरब के जेद्दा (2024) में।

By रुस्तम राणा | Updated: October 10, 2025 13:03 IST2025-10-10T13:03:29+5:302025-10-10T13:03:29+5:30

IPL 2026 auction likely around December 15, retention deadline on November 15 | IPL 2026: आईपीएल की नीलामी 15 दिसंबर के आसपास, रिटेंशन की अंतिम तिथि 15 नवंबर

IPL 2026: आईपीएल की नीलामी 15 दिसंबर के आसपास, रिटेंशन की अंतिम तिथि 15 नवंबर

IPL 2026: आईपीएल 2026 की नीलामी दिसंबर के दूसरे या तीसरे हफ़्ते में होने की संभावना है, और 13-15 दिसंबर की संभावित तारीख़ सामने आ रही है। बीसीसीआई अधिकारियों से बात करने वाले फ़्रैंचाइज़ी अधिकारियों ने क्रिकबज़ को बताया है कि बातचीत इन्हीं तारीख़ों पर केंद्रित है, हालाँकि लीग की गवर्निंग काउंसिल ने अभी तक कार्यक्रम तय नहीं किया है।

इसके अलावा, इस समय इस बात का कोई संकेत नहीं है कि नीलामी विदेश में होगी, जैसा कि पिछले दो संस्करणों में हुआ था - पहले दुबई (2023) और फिर सऊदी अरब के जेद्दा (2024) में। फ़्रैंचाइज़ी सूत्रों का कहना है कि अगर बीसीसीआई भारत में ही मिनी-नीलामी आयोजित करने का फ़ैसला करता है, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा। फिर से, यह फ़ैसला अभी तक पक्का नहीं हुआ है।

हालांकि, यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि रिटेंशन की समय सीमा 15 नवंबर है। तब तक, फ़्रैंचाइज़ी को उन खिलाड़ियों के नाम जमा करने होंगे जिन्हें वे नीलामी से पहले रिलीज़ करने की योजना बना रहे हैं। हालांकि, बड़े पैमाने पर बदलाव के कोई संकेत नहीं हैं, सिवाय चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के, जो पिछले सीजन में सबसे निचले स्थान पर रहे थे।

रिलीज़ लिस्ट में कथित तौर पर शामिल खिलाड़ियों में दीपक हुड्डा, विजय शंकर, राहुल त्रिपाठी, सैम कुरेन और चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) के डेवोन कॉनवे भी शामिल हैं। आर अश्विन के आईपीएल से संन्यास लेने के बाद, पाँच बार की चैंपियन टीम के पास पहले ही 9.75 करोड़ रुपये की राशि जुड़ चुकी है।

रॉयल्स की लिस्ट में सबसे ऊपर संजू सैमसन होंगे, बशर्ते फ्रैंचाइज़ी कप्तान के लिए ट्रेड न कर पाए। रॉयल्स द्वारा अपने दो श्रीलंकाई स्पिनरों - वानिंदु हसरंगा और महेश दीक्षाना - को रिलीज़ करने की योजना पर भी चर्चा हुई थी, लेकिन कुमार संगकारा के मुख्य कोच के रूप में वापसी के साथ, यह सोच बदल सकती है।

टी नटराजन, मिशेल स्टार्क, आकाशदीप, मयंक यादव और डेविड मिलर जैसे खिलाड़ियों को नई फ्रैंचाइज़ी की तलाश करनी पड़ सकती है, हालाँकि अभी तक इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है - ठीक वैसे ही जैसे पिछली नीलामी में तीसरे सबसे महंगे खिलाड़ी वेंकटेश अय्यर के मामले में हुआ था, जिन्हें कोलकाता नाइट राइडर्स ने 23.75 करोड़ रुपये में खरीदा था।

फ्रैंचाइज़ी के बीच चल रही चर्चा के अनुसार, कैमरून ग्रीन नीलामी में सबसे चर्चित नामों में से एक होने की उम्मीद है। चोट के कारण पिछली नीलामी में शामिल न होने वाले इस ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ने पहले ही कई टीमों की रुचि आकर्षित कर ली है और निश्चित रूप से उन पर कड़ी नज़र रखी जाएगी।

Open in app
टॅग्स :IPL AuctionIPLBCCIआईपीएल ऑक्शनबीसीसीआई