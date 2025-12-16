IPL 2026 Auction Budgets: केकेआर ₹64 करोड़ के पर्स के साथ होगी हावी, MI के पास सबसे कम ₹2.5 करोड़

IPL 2026 Auction: आईपीएल ऑक्शन आज अबू धाबी के एतिहाद एरिना में हो रहा है। सभी 10 फ्रेंचाइजी मार्केट में मौजूद कई टॉप खिलाड़ियों के साथ अपनी टीमों को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगी। कोलकाता नाइट राइडर्स से उम्मीद है कि वे 64.3 करोड़ रुपये के अपने बड़े पर्स के साथ ऑक्शन में सबसे आगे रहेंगे। वहीं, मुंबई इंडियंस सबसे कम पर्स के साथ इस इवेंट में उतर रही है, लेकिन उनकी टीम पहले से ही सेट है।
आज इस मिनी ऑक्शन में फ्रेंचाइजी 237 करोड़ रुपये तक खर्च कर सकती हैं। ऑक्शन लिस्ट में शुरू में 350 खिलाड़ी थे, लेकिन आज यह बढ़कर 369 हो गई है। ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ़ 77 स्लॉट भरे जा सकते हैं, बशर्ते सभी फ्रेंचाइजी अपने 25 स्क्वाड स्लॉट भर लें।
IPL 2026 नीलामी के लिए बचा हुआ पर्स
कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर): 64.30 करोड़ रुपये
चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके): 43.4 करोड़ रुपये
सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच): 25.5 करोड़ रुपये
लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी): 22.95 करोड़ रुपये
दिल्ली कैपिटल्स (डीसी): 21.8 करोड़ रुपये
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी): 16.4 करोड़ रुपये
राजस्थान रॉयल्स (आरआर): 16.05 करोड़ रुपये
गुजरात टाइटन्स (जीटी): 12.9 करोड़ रुपये
पंजाब किंग्स (पीबीकेएस): 11.5 करोड़ रुपये
मुंबई इंडियंस (एमआई): 2.75 करोड़ रुपये