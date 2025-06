IPL 2025 virat kohli: टेस्ट का सम्मान करें?, मैथ्यू हेडन ने पूछा तो विराट कोहली बोले-टेस्ट क्रिकेट से पांच पायदान नीचे आईपीएल और टी20

Highlights मेरे करियर के सर्वश्रेष्ठ पलों में से यह एक है। वह टी20 से पांच पायदान ऊपर रखते हैं। पारंपरिक प्रारूप में अच्छा प्रदर्शन करें।

IPL 2025 virat kohli: आईपीएल खिताब जीतने के लिये 18 साल का इंतजार खत्म होने पर विराट कोहली अपने आंसुओं पर काबू नहीं रख सके लेकिन टेस्ट क्रिकेट के प्रति अपना प्यार एक बार फिर जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि पारंपरिक क्रिकेट को अभी भी वह टी20 से पांच पायदान ऊपर रखते हैं। पिछले महीने टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह चुके कोहली ने युवाओं को सलाह देते हुए कहा कि अगर सम्मान पाना है तो पारंपरिक प्रारूप में अच्छा प्रदर्शन करें। उन्होंने आरसीबी के खिताब जीतने के बाद मैथ्यू हेडन से कहा ,‘‘ मेरे करियर के सर्वश्रेष्ठ पलों में से यह एक है।

