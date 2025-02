IPL 2025 Schedule: धर्मशाला, गुवाहाटी और विशाखापत्तनम में 2-2 आईपीएल मुकाबला?, 18वें सत्र कार्यक्रम की घोषणा, 22 मार्च से शुरू और 25 मई को समापन

Highlights समापन 25 मई को ईडन गार्डन्स पर होगा। प्रतियोगिता के दौरान 12 दिन दो मैच खेले जाएंगे। जयपुर के अलावा गुवाहाटी में अपने घरेलू मुकाबले खेलेगी।

IPL 2025 Schedule: भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) ने रविवार को इंडियन प्रीमियर लीग के 18वें सत्र के कार्यक्रम की घोषणा की जिसमें 22 मार्च से 13 आयोजन स्थलों पर 74 मुकाबले खेले जाएंगे। इस दौरान तीन फ्रेंचाइजी अपने कम से कम दो घरेलू मैच अपने दूसरे निर्धारित घरेलू मैदान पर खेलेंगी। आईपीएल के 2025 सत्र की शुरुआत 22 मार्च को ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के बीच मुकाबले के साथ होगी और इसका समापन 25 मई को इसी स्थल पर होगा। प्रतियोगिता के दौरान 12 दिन दो मैच खेले जाएंगे।

