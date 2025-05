IPL 2025 Points Table LSG vs SRH match: प्लेऑफ में जीटी, आरसीबी और पंजाब, सीएसके, एसआरएच, एलएसजी, केकेआर, आरआर बाहर, 1 सीट और एमआई-डीसी में टक्कर, देखिए

Highlights IPL 2025 Points Table updated after LSG vs SRH match: गुजरात की टीम पहले पायदान पर है। IPL 2025 Points Table updated after LSG vs SRH match: विराट कोहली ने दूसरे स्थान पर कब्जा किया है। IPL 2025 Points Table updated after LSG vs SRH match: पंजाब के महारथी तीसरे स्थान पर है।

लखनऊः लखनऊ सुपर जायंट्स को लखनऊ के एकाना क्रिकेट स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मैच हारने के बाद इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 2025 सीजन से बाहर हो गई। लखनऊ को प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए अपने बचे हुए तीनों मैच जीतने की जरूरत थी। सुपर जायंट्स फिलहाल 12 मैचों में 10 अंकों के साथ सातवें स्थान पर है। जीत के बावजूद हैदराबाद 12 मैचों में नौ अंकों के साथ आठवें स्थान पर बना हुआ है। प्लेऑफ में जीटी, आरसीबी और पंजाब की टीम पहुंच गई है। सीएसके, एसआरएच, एलएसजी, केकेआर, आरआर बाहर है। 1 सीट और एमआई-डीसी में टक्कर है।

IPL 2025 Points Table updated after LSG vs SRH match: आईपीएल 2025 अंक तालिका-

1. गुजरात टाइटन्सः 18 (इन)

2. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरुः 17 (इन)

3. पंजाब किंग्सः 17 (इन)

4. मुंबई इंडियंसः 14 (टक्कर)

5. दिल्ली कैपिटल्सः 13 (टक्कर)

6. कोलकाता नाइट राइडर्सः 12 (बाहर)

7. लखनऊ सुपर जायंट्सः 10 (बाहर)

8. सनराइजर्स हैदराबादः 09 (बाहर)

9. राजस्थान रॉयल्सः 06 (बाहर)

10. चेन्नई सुपर किंग्सः 06 (बाहर)।

Ice-cool under pressure 🧊

Fiery with bat in hand 🔥



Abhishek Sharma is the Player of the Match for his match-winning knock! 👏



Scorecard ▶ https://t.co/GNnZh911Xr#TATAIPL | #LSGvSRH | @SunRiserspic.twitter.com/Yh3MssA9ld — IndianPremierLeague (@IPL) May 19, 2025