IPL 2025 Points Table DC vs GT match: प्लेऑफ में 3 टीम, 4 टीम बाहर और 1 सीट के लिए 3 दावेदार, देखिए अंक तालिका

IPL 2025 Points Table updated after DC vs GT match: गुजरात टाइटन्स ने अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स को 10 विकेट से हराकर इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई कर लिया। गुजरात की जीत से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और पंजाब किंग्स को भी प्लेऑफ में पहुंचने में मदद मिली। इससे पहले रविवार को पंजाब किंग्स ने जयपुर में राजस्थान रॉयल्स को हराकर अपने अंकों की संख्या 17 कर ली थी। गुजरात 12 मैचों में 18 अंकों के साथ तालिका में शीर्ष पर है, जबकि बेंगलुरु और पंजाब 12 मैचों में 17 अंकों के साथ क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। एक सीट के लिए 3 दावेदार है। मुंबई इंडियंस, लखनऊ सुपरजाइटंस और दिल्ली कैपिटल्स में मारामारी है। हैदराबाद, कोलकाता, चेन्नई और राजस्थान की टीम बाहर हो गई है।

IPL 2025 Points Table updated after DC vs GT match: आईपीएल 2025 अंक तालिका-

1. गुजरात टाइटन्सः 18

2. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरुः 17

3. पंजाब किंग्सः 17

4. मुंबई इंडियंसः 14

5. दिल्ली कैपिटल्सः 13

6. कोलकाता नाइट राइडर्सः 12

7. लखनऊ सुपर जायंट्सः 10

8. सनराइजर्स हैदराबादः 06

9. राजस्थान रॉयल्सः 06

10. चेन्नई सुपर किंग्सः 06

(18 मई को डीसी बनाम जीटी मैच के बाद तालिका अपडेट की गई)।

पंजाब किंग्स की टीम नेहाल वढेरा और शशांक सिंह के आतिशी अर्धशतकों के बाद बाएं हाथ के स्पिनर हरप्रीत बराड़ के तीन विकेट की बदौलत रविवार को यहां इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) मैच में राजस्थान रॉयल्स को 10 रन से हराकर प्लेऑफ में है। इस जीत से पंजाब किंग्स के 12 मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की तरह 17 अंक हो गए हैं।

पंजाब किंग्स ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए वढेरा (70 रन) और शशांक (नाबाद 59 रन) के आतिशी अर्धशतकों की बदौलत पांच विकेट पर 219 रन बनाए। वढेरा ने महज 37 गेंद की पारी में पांच चौके और पांच छक्के जड़े। यह उनका आईपीएल का सर्वश्रेष्ठ स्कोर भी है। उनके अलावा शशांक सिंह ने 30 गेंद की नाबाद पारी के दौरान पांच चौके और तीन छक्के जमाए।

पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर की जगह उतरे बराड़ ने गजब की गेंदबाजी की और 22 रन देकर तीन विकेट चटकाए जिससे राजस्थान रॉयल्स की अपने घरेलू दर्शकों के सामने आखिरी मैच में जीत की उम्मीद पूरी नहीं हो सकी जबकि उसने लक्ष्य का पीछा करते हुए शानदार शुरूआत की थी।

सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल (50 रन) और ध्रुव जुरेल (53 रन) के अर्धशतक के बावजूद राजस्थान की टीम सात विकेट पर विकेट पर 209 रन ही बना सकी जबकि पावरप्ले में टीम इस आईपीएल में 89 रन बनाकर अपना सर्वश्रेष्ठ स्कोर बनाया। दोनों सलामी बल्लेबाजों जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी (40 रन) ने पहले विकेट के लिए 29 गेंद में 76 रन की भागीदारी निभाकर अच्छी शुरुआत की।