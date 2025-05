IPL 2025: मुंबई इंडियंस ने किया बड़ा बदलाव, एक साथ तीन खिलाड़ियों रिप्लेसमेंट को किया शामिल

IPL 2025:मुंबई इंडियंस ने मौजूदा आईपीएल के लिए जॉनी बेयरस्टो सहित तीन विदेशी खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया है। इसकी पुष्टि मंगलवार को इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) ने की। हार्दिक पंड्या की अगुवाई वाली MI ने विल जैक्स, रेयान रिकेल्टन और कॉर्बिन बॉश की जगह जॉनी बेयरस्टो, रिचर्ड ग्लीसन और चरिथ असलांका को अनुबंधित किया है।

विल जैक्स, रेयान रिकेल्टन और कॉर्बिन बॉश टीम के आखिरी लीग मैच के बाद राष्ट्रीय ड्यूटी के लिए मुंबई इंडियंस कैंप छोड़ने वाले हैं। मुंबई इंडियंस को बुधवार को दिल्ली कैपिटल्स (DC) और सोमवार को पंजाब किंग्स (PBKS) के खिलाफ खेलना है।

