Punjab Kings vs Mumbai Indians IPL 2025: पहली बार मुंबई इंडियंस के खिलाफ 200 रन बनाकर जीत, 2025 में मिलेगा नया चैंपियन, अहमदाबाद में मुंबई इंडियंस की लगातार छठी हार, देखिए

Highlights Punjab Kings vs Mumbai Indians, Qualifier 2 IPL 2025: तीन अलग-अलग टीमों को आईपीएल फाइनल में पहुंचाया है। Punjab Kings vs Mumbai Indians, Qualifier 2 IPL 2025: अहमदाबाद में मुंबई इंडियंस की लगातार छठी हार है। Punjab Kings vs Mumbai Indians, Qualifier 2 IPL 2025: एकमात्र जीत 2014 में RR के खिलाफ आई थी।

अहमदाबादः आखिरकार 200 रन बनाकर पंजाब किंग्स ने बाजी मार ली। पहली बार मुंबई इंडियंस के खिलाफ 200 रन बनाकर जीत हासिल की। इससे पहले 18 बार मुंबई इंडियंस ने 200 रन बनाकर किसी भी टीम को जीतने नहीं दी थी। अहमदाबाद में मुंबई इंडियंस की लगातार छठी हार है। यहां एकमात्र जीत 2014 में RR के खिलाफ आई थी। श्रेयस अय्यर ने अब तक तीन अलग-अलग टीमों को आईपीएल फाइनल में पहुंचाया है। 2020 में दिल्ली कैपिटल्स को, 2024 में कोलकाता नाइटराइडर्स को और 2025 में पंजाब किंग्स को फाइनल में पहुंचाया। किसी अन्य ने एक से अधिक टीमों के लिए ऐसा नहीं किया है।

