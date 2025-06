IPL 2025 Final, RCB vs PBKS: 18 नंबर जर्सी ने 18 साल किया इंतजार?, आखिरकार विराट बने किंग कोहली

Highlights IPL 2025 Final, RCB vs PBKS Live Score: सीनियर क्रिकेट करियर के 18 साल टीम को दिए हैं। IPL 2025 Final, RCB vs PBKS Live Score: इंडियन प्रीमियर लीग फाइनल जीत लिया। IPL 2025 Final, RCB vs PBKS Live Score: विराट कोहली 18 नंबर जर्सी पहनते हैं।

IPL 2025 Final, RCB vs PBKS Live Score: 18 साल का इंतजार खत्म हो गया। आखिरकार किंग विराट कोहली ने इंडियन प्रीमियर लीग फाइनल जीत लिया। विराट कोहली 18 नंबर जर्सी पहनते हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू ने पंजाब किंग्स को छह रन से हराकर आईपीएल खिताब जीता लिया है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के कप्तान रजत पाटीदार ने कहा कि विराट कोहली ने अपने सीनियर क्रिकेट करियर के 18 साल टीम को दिए हैं और वह बखूबी जानते हैं कि महान क्रिकेटरों में शुमार इस स्टार बल्लेबाज के लिए इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) का खिताब जीतना कितना मायने रखता है।

आरसीबी ने इससे पहले 2009, 2011 और 2016 में तीन फाइनल खेले थे। प्रत्येक में उसे हार का सामना करना पड़ा है। कोहली के शानदार प्रदर्शन के बावजूद टीम खिताब का सूखा खत्म नहीं कर पाई थी। आज कोहली ने बाजी मार ली। सभी की निगाहें हाल में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने वाले विराट कोहली पर टिकी थी।

जो शुरू से आरसीबी से जुड़े होने के बावजूद अभी तक अपनी टीम को आईपीएल का चैंपियन नहीं बना पाए थे। आरसीबी और कोहली का यह चौथा फाइनल था। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाले फाइनल मुकाबले में कोहली का समर्थन करने के लिए 18 नंबर की जर्सी पहने हजारों प्रशंसक नजर आएं। आरसीबी ने अपनी पिछली समस्याओं को पीछे छोड़कर इस बार शुरू से लेकर अंत तक अच्छा प्रदर्शन किया है। उसने पहले क्वालीफायर में पंजाब को आठ विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश किया था।