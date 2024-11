Highlights IPL 2025 Auction: दो दिवसीय आयोजन में 182 खिलाड़ियों के लिए सफल बोली लगी। IPL 2025 Auction: दिल्ली की टीम ने नीलामी में 19 खिलाड़ियों को खरीदा। IPL 2025 Auction: लोकेश राहुल के लिए 14 करोड़ रुपये खर्च किये।

IPL 2025 Auction: क्रिकेट के व्यावसायिक पहलू को नया आयाम देने वाली इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) ने एक बार फिर से अपना स्तर ऊंचा किया जहां इसकी नीलामी में ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर के लिए रिकॉर्ड रकम की बोली लगी तो वहीं 13 साल के वैभव सूर्यवंशी भी करोड़पति बनने में सफल रहे। मेगा नीलामी का आयोजन सऊदी अरब के जेद्दा में किया गया जिसने लीग की वैश्विक पहुंच को और बढ़ाया। इस दो दिवसीय आयोजन में 182 खिलाड़ियों के लिए सफल बोली लगी।

IPL 2025 Auction: आईपीएल की इस यादगार नीलामी के बाद सभी टीमों का विश्लेषण इस प्रकार-

1. दिल्ली कैपिटल्स: दिल्ली कैपिटल्स ने आश्चर्यजनक रूप से अपने सबसे अहम खिलाड़ी पंत को जाने दिया था। उसने अक्षर पटेल, ट्रिस्टन स्टब्स, कुलदीप यादव और अभिषेक पोरेल को रिटेन (टीम में बरकरार रखना) करने के बाद नीलामी में 19 खिलाड़ियों को खरीदा। टीम से सबसे बड़ी रकम लोकेश राहुल के लिए 14 करोड़ रुपये खर्च किये जबकि जैक फ्रेजर मैकगर्क को आरटीएम का इस्तेमाल कर नौ करोड़ रुपये में टीम से जोड़ा। यह दोनों खिलाड़ी पारी का आगाज कर सकते हैं। राहुल की प्रतिभा पर किसी को शक नहीं है।

लेकिन उनका स्ट्राइक रेट सवालों के घेरे में रहा है। यह देखना बाकी है कि क्या वह फ्रेंचाइजी का नेतृत्व करेंगे। टीम के मध्यक्रम में कई अच्छे खिलाड़ी है तो वहीं मिशेल स्टार्क और टी नटराजन के आने से तेज गेंदबाजी को मजबूती मिली है। अक्षर और कुलदीप की मौजूदगी से टीम का स्पिन विभाग मजबूत है।

2.मुंबई इंडियन्सः रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पंड्या और तिलक वर्मा को रिटेन करने पर 75 करोड़ रुपये खर्च करने वाली टीम नीलामी में सबसे कम 45 करोड़ रुपये के साथ पहुंची। टीम ने नीलामी में अपनी गेंदबाजी को मजबूत करने पर ध्यान दिया। उनकी सबसे बड़ी खरीदारी न्यूजीलैंड के अनुभवी ट्रेंट बोल्ट (12.5 करोड़) और दीपक चाहर (9.25 करोड़ रुपये) रहे।

टिम डेविड के जाने की भरपाई के लिए टीम ने इंग्लैंड के बल्लेबाज विल जैक्स के लिए सफल बोली लगायी। टीम ईशान किशन को बरकरार नहीं रख पायी ऐसे में रोहित शर्मा दक्षिण अफ्रीका के रयान रिकेल्टन के साथ पारी का आगाज कर सकते हैं।

3. लखनऊ सुपर जायंट्स: लखनऊ सुपर जायंट्स ने निकोलस पूरन, रवि बिश्नोई, मयंक यादव, मोहसिन खान और आयुष बडोनी को बरकरार रखने के बाद नीलामी में 19 खिलाड़ियों को खरीदा। टीम ने ऋषभ पंत के लिए 27 करोड़ रुपये की रिकॉर्ड बोली लगाई, जो फ्रेंचाइजी की कप्तानी के लिए तैयार हैं। पंत आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं।

फ्रेंचाइजी ने अवेश खान (9.75 करोड़ रुपये) और आकाश दीप (8 करोड़ रुपये) के लिए बड़ी रकम खर्च कर अपनी तेज गेंदबाजी को मजबूत किया। मिशेल मार्श और एडेन मारक्रम की संभावित सलामी जोड़ी ज्यादा प्रभावी नहीं दिखती है जिससे पंत और पूरन पर अधिक जिम्मेदारी होगी। मोहसिन और मयंक जैसे गेंदबाज अगर 14 मैचों तब अपनी फिटनेस बनाये रखते है तो इससे टीम को मजबूती मिलेगी।

4. राजस्थान रॉयल्सः रॉयल्स ने नीलामी में 14 खिलाड़ियों को खरीदा। उसने छह खिलाड़ियों को रिटेन भी किया था। रिटेन किए गए खिलाड़ियों में पांच बल्लेबाज और संदीप शर्मा के रूप में केवल एक गेंदबाज शामिल था, ऐसे में टीम का ध्यान गेंदबाजी को मजबूती देने पर था। उन्होंने जोफ्रा आर्चर के लिए 12.5 करोड़ रुपये की बोली लगाई लेकिन इस गेंदबाज की फिटनेस हमेशा सवालों के घेरे में रहा है।

युजवेंद्र चहल और आर अश्विन जैसे गेंदबाजों की कमी को श्रीलंका के महेश तीक्षाना और वानिंदु हसरंगा कितना पूरा कर पाते है यह देखना होगा। इसके अलावा सुर्खियों में बिहार के 13 वर्षीय बल्लेबाज सूर्यवंशी भी होंगे। महज 12 साल की उम्र में प्रथम श्रेणी में पदार्पण करने वाले इस खिलाड़ी को अगर आगामी सत्र में मौका मिलता है तो वह इस लीग के सबसे कम उम्र वाले खिलाड़ी बन जायेंगे।

5. पंजाब किंग्स: केवल दो अनकैप्ड (जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय मैच नहीं खेला हो) खिलाड़ियों को रिटेन करने के बाद पंजाब किंग्स की फ्रेंचाइजी सबसे बड़ी रकम के साथ नीलामी में पहुंची थी। टीम ने 23 खिलाड़ियों के लिए सफल बोली लगाई जिसमें सबसे बड़ी रकम आईपीएल विजेता कप्तान श्रेयस अय्यर के नाम रही। टीम ने अय्यर के लिए 26.75 करोड़ रुपये खर्च किये और पूरी संभावना है कि वह टीम का नेतृत्व करेंगे। आईपीएल की शुरुआत के बाद से लगातार खराब प्रदर्शन करने वाले पंजाब को किस्मत में बदलाव के लिए नए मुख्य कोच रिकी पोंटिंग पर भरोसा है।

अर्शदीप सिंह के अलावा टीम के पास अनुभवी भारतीय तेज गेंदबाज नहीं है, जिससे न्यूजीलैंड के लॉकी फर्ग्यूसन और ऑलराउंडर मार्कस स्टोइनिस और मार्को यानसन का बोझ बढ़ेगा। स्पिन की जिम्मेदारी चहल और हरप्रीत बरार संभालेंगे। दिल्ली के युवा बल्लेबाज प्रियांश आर्य को भी पंजाब किंग्स से बड़ी रकम मिली है।

6. कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर)- केकेआर ने नीलामी में 15 खिलाड़ियों को खरीदा और वेंकटेश अय्यर को 23.75 करोड़ रुपये की भारी भरकम राशि पर खरीदा। पिछले सत्र में बल्ले के साथ उनके अति आक्रामक रवैये से टीम को फायदा हुआ जब उसने अपना तीसरा खिताब जीता।

केकेआर ने पिछले सत्र में अच्छा प्रदर्शन करने वाले अधिकांश खिलाड़ियों को बरकरार रखा है, लेकिन यह देखना दिलचस्प होगा कि श्रेयस के अप्रत्याशित रूप से बाहर होने के बाद टीम की कप्तानी कौन करता है। केकेआर अगर किसी भारतीय को नेतृत्व की बागडोर सौंपता है तो वेंकटेश संभावित कप्तान हो सकते हैं।

7. सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच):केकेआर की तरह एसआरएच ने भी पिछले सत्र में दमखम दिखाने वाले अभिषेक शर्मा, पैट कमिंस, ट्रेविस हेड, नितीश रेड्डी और हेनरिक क्लासेन सहित अपने मुख्य खिलाड़ियों को बरकरार रखा। कमिंस की अगुवाई वाली टीम उन खिलाड़ियों को अच्छी कीमत पर हासिल करने में सफल रही जिन्हें वे चाहते थे।

उनमें ईशान किशन (11.25 करोड़ रुपये), मोहम्मद शमी (10 करोड़ रुपये), हर्षल पटेल (आठ करोड़ रुपये) और एडम जंपा (2.40 करोड़ रुपये) शामिल है। उनके पास भारतीय तेज गेंदबाजों के लिए अच्छा बैकअप भी है और जंपा के साथ राहुल चाहर एक और प्रभावी लेग-स्पिन विकल्प हैं।

8. रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (आरसीबी)- आरसीबी ने तीन खिलाड़ियों (विराट कोहली, यश दयाल और रजत पाटीदार) को बरकरार रखा। जिससे नीलामी में उनके पास अच्छी रकम थी। पिछले कुछ वर्षों में तेज गेंदबाजी आरसीबी के लिए कमजोर कड़ी रही है।

उन्होंने जोश हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार को टीम से जोड़कर इसे ठीक करने की कोशिश की है। टीम ने लियाम लिविंगस्टोन, जैकब बेथेल और फिलिप साल्ट जैसे इंग्लैंड के खिलाड़ियों पर भरोसा जताया। कोहली एक बार फिर से टीम की अगुवाई करते दिख सकते है।

9. गुजरात टाइटंसः पांच खिलाड़ियों को रिटेन करने के बाद गुजरात ने 20 खिलाड़ियों को खरीदा। इस खरीदारी में कैगिसो रबाडा, गेराल्ड कोएत्जी, मोहम्मद सिराज, इशांत शर्मा और प्रसिद्ध कृष्णा सहित कई तेज गेंदबाज शामिल रहे।

टीम के शीर्ष क्रम को जोस बटलर के आने से मजबूती मिलेगी। वह कप्तान शुभमन गिल के साथ पारी की शुरुआत कर सकते है। मध्यक्रम टीम की कमजोर कड़ी है जिससे राहुल तेवतिया और शाहरुख खान जैसे रिटेने किये बल्लेबाजों पर जिम्मेदारी बढ़ेगी।

10. चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके)- चेन्नई की टीम ने नीलामी में अपने पुराने खिलाड़ियों को बरकरार रखने पर ध्यान दिया। टीम ने डेवोन कॉन्वे और रचिन रवींद्र को क्रमशः 6.25 करोड़ रुपये और चार करोड़ रुपये में खरीदा तो वहीं सैम कुरेन (2.40 करोड़ रुपये) और राहुल त्रिपाठी (3.40 करोड़ रुपये) के लिए ज्यादा रकम नहीं खर्च करनी पड़ी।

नूर अहमद (10 करोड़) और अनुभवी रविचंद्रन अश्विन (9.75) जैसे स्पिनरों के लिए टीम ने रकम खर्च करने में संकोच नहीं किया। तेज गेंदबाजी टीम की कमजोर कड़ी दिख रही है जहां ऑस्ट्रेलिया के नाथन एलिस और खलील अहमद को अहम भूमिका निभानी होगी।