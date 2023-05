IPL 2023: 15 साल से आरसीबी के साथ कोहली, पीटरसन का ट्वीट- समय आ गया है दिल्ली कैपिटल्स फ्रेंचाइजी से जुड़े

Highlights दिल्ली कैपिटल्स से जुड़ जाना चाहिये। गुजरात टाइटंस के खिलाफ 198 रन के लक्ष्य का बचाव करने में विफल रही। कोहली 2008 में लीग के शुरुआती सत्र से ही आरसीबी के साथ हैं।

IPL 2023: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर (आरसीबी) के इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) से बाहर होने के बाद इंग्लैंड के पूर्व कप्तान केविन पीटरसन ने दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली को अपनी आईपीएल फ्रेंचाइजी को बदलने का सुझाव देते हुए कहा कि उन्हें दिल्ली कैपिटल्स से जुड़ जाना चाहिये। आरसीबी की टीम लीग चरण के अपने आखिरी मैच में कोहली की शतकीय पारी के बाद भी हार गयी।

Time for VIRAT to make the move to the capital city…! #IPL