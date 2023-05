IPL 2023: आईपीएल में बड़ा बवाल, कोहली और गंभीर मैदान पर एक-दूसरे से भिड़े, बीसीसीआई ने लिया ये एक्शन

लखनऊ: भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली और पूर्व सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (आरसीबी) और लखनऊ सुपरजाइंट्स के बीच इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के मैच के दौरान फिर एक-दूसरे से उलझ पड़े जिससे इन दोनों के मतभेद खुलकर सामने आ गए। आरसीबी के मुख्य बल्लेबाज कोहली और लखनऊ टीम के मेंटर (मार्गदर्शक) गंभीर सोमवार को खेले गए मैच के बाद एक दूसरे से बहस में उलझ पड़े।

आरसीबी ने इस कम स्कोर वाले मैच में 18 रन से जीत दर्ज की थी। इन दोनों पर आईपीएल आचार संहिता का उल्लंघन करने के लिए मंगलवार को मैच फीस का शत प्रतिशत जुर्माना लगाया गया। ऐसा लगता है कि कोहली की लखनऊ के सलामी बल्लेबाज काइल मायर्स के साथ हुई संक्षिप्त बहस से इस झड़प की शुरुआत हुई।

Kyle Mayers was talking to Virat Kohli - Gautam Gambhir came and took Mayers away. pic.twitter.com/g3ijMkXgzI

मैच समाप्त होने के बाद जब दोनों टीमों के खिलाड़ी एक दूसरे से हाथ मिला रहे थे तब लखनऊ के गेंदबाज नवीन उल हक और कोहली को आपस में बहस करते हुए देखा गया तथा आरसीबी के ग्लेन मैक्सवेल ने उन दोनों को एक दूसरे से अलग किया।

