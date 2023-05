IPL 2023: सुनील गावस्कर ने लिया धोनी का ‘ऑटोग्राफ’, केकेआर और चेन्नई सुपरकिंग्स के बीच मैच के बाद दिखा दिलचस्प नजारा

IPL 2023: आईपीएल में एक दिलचस्प नजारा रविवार को देखने को मिला। कोलकाता नाइटराइडर्स और चेन्नई सुपरकिंग्स के बीच मैच के बाद सुनील गावस्कर भी महेंद्र सिंह धोनी का ऑटोग्राफ लेने पहुंच गए।

By भाषा | Published: May 15, 2023 08:49 AM