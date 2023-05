IPL 2023: साहा और पाटीदार क्लब में शामिल गिल, 49 गेंद में शतक, आईपीएल प्लेऑफ में शतक लगाने वाले सातवें खिलाड़ी, 2023 में तीन शतक

Highlights आर साहा ने 2014 के फाइनल में और रजत पाटीदार ने 2022 के एलिमिनेटर मैच में 49 गेंद में शतक पूरा किया था। शुभमन गिल आईपीएल प्लेऑफ में शतक लगाने वाले सातवें बल्लेबाज बन गए हैं। 23 साल और 260 दिन की उम्र में वह मील के पत्थर तक पहुंचे।

IPL 2023: मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के दूसरे क्वालीफायर में शुक्रवार को यहां टॉस जीत कर पहले क्षेत्ररक्षण का फैसला किया। उनका फैसला शुभमन गिल ने गलत साबित किया। गिल ने 60 गेंद में 129 रन की पारी खेली, जिसमें 7 चौके और 10 छक्के शामिल हैं।

आईपीएल प्ले ऑफ में संयुक्त सबसे तेज शतक लगाने वाले तीसरे खिलाड़ी हैं। शुभमन गिल ने 49 गेंद में शतक पूरा किया। आर साहा ने 2014 के फाइनल में और रजत पाटीदार ने 2022 के एलिमिनेटर मैच में 49 गेंद में शतक पूरा किया था। शुभमन गिल आईपीएल प्लेऑफ में शतक लगाने वाले सातवें बल्लेबाज बन गए हैं। 23 साल और 260 दिन की उम्र में वह मील के पत्थर तक पहुंचे।

मुंबई ने रितिक शौकीन की जगह पर कुमार कार्तिकेय को अपनी अंतिम एकादश में शामिल किया है। टाइटंस ने अपनी टीम में दो बदलाव किए हैं तथा साई सुदर्शन और जोश लिटिल को अंतिम एकादश में रखा है। इस मैच की विजेता टीम रविवार को फाइनल में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम से भिड़ेगी।

𝗛𝗨𝗡𝗗𝗥𝗘𝗗 𝗡𝗨𝗠𝗕𝗘𝗥 𝗧𝗛𝗥𝗘𝗘 𝗙𝗢𝗥 𝗦𝗛𝗨𝗕𝗠𝗔𝗡 𝗚𝗜𝗟𝗟 🔥🔥



All of them in ONE season and he continues to impress everyone with his batting composure 👏🏻👏🏻#TATAIPL | #Qualifier2 | #GTvMI | @ShubmanGillpic.twitter.com/iUXcFWHjCb