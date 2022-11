IPL 2023: केकेआर से जुड़े नीदरलैंड के पूर्व कप्तान, 42 साल के इस खिलाड़ी का स्थान लिया

Highlights इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) की टीम ने मंगलवार को यह जानकारी दी। 2012 और 2014 के खिताब जीतने वाले टीम के हिस्सा थे। अबू धाबी नाइट राइडर्स के लिए सहायक कोच होंगे।

IPL 2023: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में बदलाव का दौर शुरू हो गया। कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) ने फील्डिंग कोच को हटा दिया है। दक्षिण अफ्रीका में जन्मे नीदरलैंड के पूर्व कप्तान रेयान टेन डोशचेट केकेआर के सहयोगी स्टाफ में शामिल होने के लिए तैयार हैं।

वह टीम के नए फील्डिंग कोच होंगे और जेम्स फोस्टर की जगह लेंगे, जिन्हें सहायक कोच के रूप में पदोन्नत किया गया है। मुख्य कोच चंद्रकांत पंडित को रिपोर्ट करेंगे। केकेआर के पूर्व खिलाड़ी रेयान टेन डोशचेट (42), जो 2012 और 2014 के खिताब जीतने वाले टीम के हिस्सा थे।

blockquote class="twitter-tweet">

KKR fans, Ryan ten Doeschate is a 'Knight Rider' once again 😉

— Cricbuzz (@cricbuzz) November 8, 2022

यूएई लीग (ILT20) में फ्रैंचाइज़ी की सहायक भूमिका में भी शामिल हो सकते हैं। वह अबू धाबी नाइट राइडर्स के लिए सहायक कोच होंगे। रेयान टेन ने पिछले साल अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की और इंग्लिश काउंटी क्रिकेट में एसेक्स की ओर से अपना कार्यकाल भी पूरा किया।

केकेआर की 2012 और 2014 में आईपीएल खिताब जीतने वाली टीम का हिस्सा रहा 42 साल का यह पूर्व खिलाड़ी जेम्स फोस्टर का स्थान लेगा। फोस्टर अब टीम के सहायक कोच की भूमिका निभायेंगे। यह दोनों टीम के मुख्य कोच चंद्रकांत पंडित के अधीन काम करेंगे।

केकेआर के सीईओ वेंकी मैसूर ने एक विज्ञप्ति में कहा, ‘‘ टेन्डो (डोशचेट) ने 2011 से 2014 तक एक खिलाड़ी के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस दौरान केकेआर ने 2012 और 2014 में दो चैंपियनशिप जीती।

वह केकेआर का एक वास्तविक समर्थक रहा है। ये दोनों नियुक्ति मुख्य कोच चंद्रकांत पंडित के नेतृत्व में सहायक स्टाफ को मजबूती प्रदान करेगी।’’ केकेआर के पास पहले से अभिषेक नायर सहायक कोच, भरत अरुण गेंदबाजी कोच और ओंकार साल्वी सहायक गेंदबाजी कोच हैं।