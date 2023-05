IPL 2023 prize money: चैंपियन टीम पर होगी पैसों की बारिश, जानें विजेता, उपविजेता, तीसरे स्थान और चौथे स्थान पर रहने वाली टीम को क्या...

IPL 2023 prize money: 2008 में विजेता टीम को 4.8 करोड़ रुपये मिले थे। उपविजेता को 2008 और 2009 के पहले दो संस्करणों में 2.4 करोड़ रुपये से सम्मानित किया गया था।

By सतीश कुमार सिंह | Published: May 27, 2023 11:55 AM