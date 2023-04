MI vs KKR: मुंबई इंडियंस ने केकेआर के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का लिया निर्णय, अर्जुन तेंदुलकर को मिला मौका

Highlights रोहित शर्मा अस्वस्थ होने के कारण इस मैच में नहीं खेल पा रहे हैं उनकी जगह सूर्यकुमार टीम की कमान संभाल रहे हैं तेज गेंदबाज अर्जुन तेंदुलकर इस मैच से आईपीएल में पदार्पण किया

IPL 2023: मुंबई इंडियंस के कार्यवाहक कप्तान सूर्यकुमार यादव ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) मैच में रविवार को यहां टॉस जीतकर कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। रोहित शर्मा अस्वस्थ होने के कारण इस मैच में नहीं खेल पा रहे हैं और उनकी जगह सूर्यकुमार टीम की कमान संभाल रहे हैं।

स्टार बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के बेटे और तेज गेंदबाज अर्जुन तेंदुलकर इस मैच से आईपीएल में पदार्पण किया। मुंबई ने डुआन यानसन को भी अंतिम एकादश में शामिल किया है। केकेआर ने अपनी टीम में कोई बदलाव नहीं किया है।

🚨 Toss Update@surya_14kumar, who is captaining @mipaltan today, wins the toss & #MI elect to bowl against @KKRiders. #TATAIPL | #MIvKKR



