IPL 2023: पंजाब किंग्स, सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ सुपर जायन्ट्स का पूरा कार्यक्रम

Highlights पंजाब किंग्स का पहला मैच 1 अप्रैल को कोलकाता नाइट राइडर्स से लखनऊ सुपर जायन्ट्स का पहला मैच 1 अप्रैल को दिल्ली कैपिटल्स से सनराइजर्स हैदराबाद का पहला मैच 2 अप्रैल को राजस्थान रॉयल्स से

नई दिल्ली: आईपीएल 2023 की शुरुआत 31 मार्च से होगी। इस बार टूर्नामेंट में कुल 70 लीग मैच खेले जाएंगे। पहले मैच में गुजरात का मुकाबला धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। फाइनल मुकाबला 28 मई को खेला जाएगा। 21 मई को लीग राउंड की समाप्ति हो जाएगी। 23 से प्लेऑफ के मुकाबले खेले जाएंगे। 52 दिनों में 10 टीमों के बीच 70 लीग मैच खेले जाएंगे। उद्घाटन और फाइनल दोनों मैचों का आयोजन अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। जानिए पंजाब किंग्स, सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ सुपर जायन्ट्स का पूरा कार्यक्रम।

1 अप्रैल vs कोलकाता नाइट राइडर्स

5 अप्रैल vs राजस्थान रॉयल्स

9 अप्रैल vs सनराइजर्स हैदराबाद

13 अप्रैल vs गुजरात टाइटन्स

15 अप्रैल vs लखनऊ सुपर जायन्ट्स

20 अप्रैल vs रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर

22 अप्रैल vs मुंबई इंडियंस

28 अप्रैल vs लखनऊ सुपर जायन्ट्स

30 अप्रैल vs चेन्नई सुपर किंग्स

3 मई vs मुंबई इंडियंस

8 मई vs कोलकाता नाइट राइडर्स

13 मई vs दिल्ली कैपिटल्स

17 मई vs दिल्ली कैपिटल्स

19 मई vs राजस्थान रॉयल्स

सनराइजर्स हैदराबाद का पूरा कार्यक्रम

2 अप्रैल vs राजस्थान रॉयल्स

7 अप्रैल vs लखनऊ सुपर जायन्ट्स

9 अप्रैल vs पंजाब किंग्स

14 अप्रैल vs कोलकाता नाइट राइडर्स

18 अप्रैल vs मुंबई इंडियंस

21 अप्रैल vs चेन्नई सुपर किंग्स

24 अप्रैल vs दिल्ली कैपिटल्स

29 अप्रैल vs दिल्ली कैपिटल्स

4 मई vs कोलकाता नाइट राइडर्स

7 मई vs राजस्थान रॉयल्स

13 मई vs लखनऊ सुपर जायन्ट्स

15 मई vs गुजरात टाइटन्स

18 मई vs रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर

21 मई vs मुंबई इंडियंस

लखनऊ सुपर जायन्ट्स का पूरा कार्यक्रम

1 अप्रैल vs दिल्ली कैपिटल्स

3 अप्रैल vs चेन्नई सुपर किंग्स

7 अप्रैल vs सनराइजर्स हैदराबाद

10 अप्रैल vs रॉयल चैंलेंजर्स बैंगलोर

15 अप्रैल vs पंजाब किंग्स

19 अप्रैल vs रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर

22 अप्रैल vs गुजरात टाइटन्स

28 अप्रैल vs पंजाब किंग्स

1 मई vs रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर

4 मई vs चेन्नई सुपर किंग्स

7 मई vs गुजरात टाइन्ट्स

13 मई vs सनराइजर्स हैदराबाद

16 मई vs मुंबई इंडियंस

20 मई vs कोलकाता नाइट राइडर्स