IPL 2023 Final: आईपीएल फाइनल से पहले धोनी के नाम फैन्स का खास संदेश, देखें दिल छू लेने वाला वीडियो

Highlights आईपीएल से पहले धोनी के लिए फैन्स ने उन्हें भेजा खास संदेश आज आईपीएल 2023 का फाइनल मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा धोनी की टीम सीएसके और गुजरात टाइटन्स के बीच मुकाबला होगा

IPL 2023 Final: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2023 का रविवार को फाइनल होने वाला है। यह दमदार मुकाबला एमएस धोनी के के नेतृत्व वाली चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटन्स के बीच गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा।

ऐसे में दोनों टीमें इस भिड़त के लिए तैयार है और खिताब अपने नाम करने के लिए आज जबरदस्त पारी खेलने वाले हैं। मैच की शुरुआत से पहले सीएसके के फैन्स और धोनी के फैन्स ने उनके लिए एक खास संदेश दिया है।

धोनी और चेन्नई के बीच एक अनूठा बंधन है जिसकी झलक इस वीडियो में नजर आ रही है। एमए चिदंबरम स्टेडियम में, उन्होंने सीएसके के लिए कई मैच खेले हैं और जब भी धोनी मैदान में आते हैं उनके लिए दर्शक खूब जोर-जोर से चीयर्स करते हैं।

आईपीएल के ट्विटर हैंडल से पोस्ट किए गए एक खूबसूरत वीडियो में, प्रशंसकों ने पूर्व भारतीय कप्तान के लिए अपने प्यार और स्नेह का इजहार किया। वीडियो में एक फैन कहता है, "मैं यहां 10 साल से आईपीएल ड्यूटी पर काम कर रहा हूं, शुरुआत में इस काम को करने की मेरी प्रेरणा सिर्फ धोनी को देख पाना था।" एक अन्य फैन ने कहा, 'बहुत शांत और बहुत कूल, चाहे जो भी स्थिति हो, थाला हमेशा थाला होता है।'

एक अन्य फैन ने कहा, "बचपन से, मेरे लिए, यह हमेशा धोनी रहा है, बस जब मैं किसी दिन उसे देखने की उम्मीद कर रहा था, तो मुझे वह देखने को मिला, और फिर जब मैं सोच रहा था कि क्या मैं उसके साथ फोटो में हो सकता हूं, वह भी हुआ।"

Wholesome and full of Feels 🫶



Not just a Leader - an Emotion 🤗



Everyone is an 𝗠𝗦 𝗗𝗵𝗼𝗻𝗶 fan 😃#TATAIPL | #Final | #CSKvGT | @ChennaiIPL | @msdhonipic.twitter.com/bUtdnEQX1s