Highlights सोशल मीडिया पर शुभमन गिल को बहन को कहे गए अपशब्द आईपीएल 2023 प्लेटफॉर्म से बाहर हुई आरसीबी गुजरात टाइटन्स के शुभमन गिल ने शतक के जरिए आरसीबी को हराया

IPL 2023: आईपीएल 2023 में रविवार को जबरदस्त मैच देखने को मिला। यंग क्रिकेटर शुभमन गिल ने यादगार पारी खेलते हुए विराट कोहली की आरसीबी को हरा दिया।

गुराजज टाइटन्स के सलामी बल्लेबाज गिल ने शतक लगाकर आरसीबी को छह विकेट से हरा दिया। ये आईपीएल का एक यादगार मैच था। इसके साथ ही आरसीबी अब आईपीएल प्लेटफॉर्म से बाहर हो गई है।

इस हार के बाद आरसीबी के फैन्स ने सोशल मीडिया पर बवाल मचा दिया है। कई यूजर्स ने शुभमन गिल और उनकी बहन जो कि मैच के वक्त मैदान में अपने भाई को सपोर्ट करने पहुंची थी, को खरी-खोटी सुना रहे हैं।

दरअसल, रविवार को गिल की बहन शाहनील अपने भाई को रन बनाने के लिए स्टैंड में मौजूद थीं। शाहनील ने टाइटन्स के लिए चीयर करने वाले दोस्तों के साथ अपनी तस्वीरें पोस्ट कीं।

ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया पर तस्वीरें पोस्ट करने का शाहनील का कदम उल्टा पड़ गया है क्योंकि उसे आरसीबी के प्रशंसकों से नफरत मिल रही है।

सोशल मीडिया पर कई यूजर्स शहनील गिल के लिए अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। फैन्स आरसीबी की हार पर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। अब इसकी चर्चा सोशल मीडिया पर काफी तेज हो गई है।

वहीं, सोशल मीडिया पर शुभमन गिल और उनकी बहन के समर्थन में भी कई यूजर्स सामने आए हैं जिन्होंने अपशब्दों का प्रयोग करने वाले यूजर्स की जमकर फटकार लगाई है।

Virat Kohli's fanbase is the most disgusting breed of fanbase to ever exist in any field



Just go through shubman gill's and his sister's Instagram comment section and abusing her ; What a fan base 🤣#ViratKohli#RCBvGT#ShubmanGill#IPL2023pic.twitter.com/fKO2TF4gDX — Malik ۵۶🎗️ (@MalikWa39978304) May 21, 2023

मालूम को कि राविवार को खेले गए गुजरात टाइटन्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच खेले गए मुकाबले में गुजरात टाइन्स ने छह विकेट से आईपीएल में आरसीबी को हरा दिया।

आरसीबी से पहले बल्लेबाजी करते हुए विराट कोहली के नाबाद 101 रन की मदद से पांच विकेट पर 197 रनों का लक्ष्य रखा गया। इसके बाद गुजरात की ओर से शुभमन गिल ने बल्ले बाजी करते हुए 104 रनों पर नाबाद पारी खेली।

One of the main reason I can’t stand RCB and hope they never win the trophy is cause of their toxic fan base. Abusing Gill and now his sister and all Gill did was his job for the team that employs him. — Prantik (@Pran__07) May 21, 2023

Some RCB fans abusing Shubman Gill while some RCB fans condemned it..... Since it's not @KeralaBlasters fans it won't be toxic 🙂 Note : even Shubham Gill's sister got abused#RCB#kbfc

I ams also an RCB + KBFC fan — Abdul Rahiman Masood (@abdulrahmanmash) May 22, 2023

इसी के साथ गुजरात की टीम ने चार विकेट के नुकसान पर 198 रन बनाए और जीत दर्ज की। इस मैच में शुभमन गिल ने अपने आईपीएल करियर में दूसरा शतक जड़ा है। गिल ने 104 रनों की पारी में 52 गेंद का सामना किया जिसमें 5 चौके और 8 छक्के लगाए।