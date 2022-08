Highlights न्यूजीलैंड के ब्रेंडन मैकुलम के पद छोड़ने के बाद केकेआर ने यह नियुक्ति की है। मैकुलम ने टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड के मुख्य कोच के रूप में पदभार संभाला था। केकेआर दो बार के आईपीएल चैंपियन हैं और 2021 में उपविजेता भी रहा है।

IPL 2023: इंडियन प्रीमियर लीग फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स ने बड़ा परिवर्तन किया है। घरेलू क्रिकेट में प्रतिष्ठित कोच चंद्रकांत पंडित को मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। घरेलू क्रिकेट की दिग्गज टीम मुंबई को पटखनी देकर पहली बार मध्य प्रदेश को रणजी चैम्पियन बनाया था।

न्यूजीलैंड के ब्रेंडन मैकुलम के पद छोड़ने के बाद केकेआर ने यह नियुक्ति की है। मैकुलम ने टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड के मुख्य कोच के रूप में पदभार संभाला था। केकेआर दो बार के आईपीएल चैंपियन हैं और 2021 में उपविजेता भी रहा है। उनकी आखिरी जीत 2014 में हुई थी।

चंद्रकांत पंडित ने हाल ही में मध्य प्रदेश को अपने पहले रणजी ट्रॉफी खिताब के लिए कोचिंग दी। उन्होंने 2018 और 2019 में रणजी ट्रॉफी खिताब के लिए विदर्भ टीम को कोचिंग भी दी थी। उन्होंने भारतीय घरेलू क्रिकेट के दिग्गज मुंबई को भी कोचिंग दी है।

अपने खेल के दिनों में एक विकेटकीपर बल्लेबाज, पंडित ने 5 टेस्ट और 36 एकदिवसीय मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। पंडित ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 48 से अधिक की औसत से 8000 से अधिक रन बनाए। कोच के तौर पर यह उनका छठा रणजी ट्रॉफी खिताब था। उनके मार्गदर्शन में मुंबई ने तीन और विदर्भ ने दो बार यह खिताब जीता है।

भारतीय घरेलू सर्किट में सबसे प्रतिष्ठित कोच में से एक पंडित के मार्गदर्शन में हाल में मध्य प्रदेश ने अपना पहला रणजी ट्रॉफी खिताब जीता था। इससे पहले वह मुंबई और विदर्भ के साथ कई बार राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीत चुके हैं। घरेलू टीमों के साथ शानदार काम करने के लिए पहचाने जाने वाले भारत के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज पंडित की यह शीर्ष स्तर पर पहली बड़ी जिम्मेदारी होगी।

केकेआर के सीईओ वेंकी मैसूर ने एक बयान में कहा, ‘‘हम बहुत उत्साहित हैं कि चंदू (चंद्रकांत पंडित) हमारी यात्रा के अगले चरण में हमारा नेतृत्व करने के लिए नाइट राइडर्स परिवार में शामिल हो रहे हैं।’’ उन्होंने कहा, ‘‘वह जो करते हैं उसके प्रति उनकी गहरी प्रतिबद्धता और घरेलू क्रिकेट में सफलता का उनका रिकॉर्ड सभी के सामने है।

हम अपने कप्तान श्रेयस अय्यर के साथ उनकी अच्छी साझेदारी की उम्मीद कर रहे हैं।’’ नई चुनौती को स्वीकार करते हुए पंडित ने कहा, ‘‘मैंने नाइट राइडर्स से जुड़े रहे खिलाड़ियों और अन्य लोगों से यहां की पारिवारिक संस्कृति और सफलता की परंपरा के बारे में सुना है।’’

