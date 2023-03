IPL 2023: दिल्ली कैपिटल्स ने अपनी नई जर्सी का किया अनावरण, कहा- ये है दिल्ली की नई जर्सी

Highlights दिल्ली कैपिटल्स अपने IPL 2023 अभियान की शुरुआत 1 अप्रैल को लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ करेगी ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर ऋषभ पंत की अनुपस्थिति में टीम का नेतृत्व करेंगे टीम में अक्षर पटेल उनके डिप्टी और रिकी पोंटिंग मुख्य कोच होंगे

IPL 2023: आईपीएल 2020 की उपविजेता दिल्ली कैपिटल्स ने रविवार को एक कार्यक्रम के दौरान अपनी नई जर्सी लॉन्च किया। दिल्ली कैपिटल्स के कुछ खिलाड़ियों - चेतन सकारिया, रिपल पटेल, अमन खान और प्रवीण दुबे ने सवेरा एसोसिएशन के वंचित बच्चों के एक समूह के समक्ष आधिकारिक जर्सी का अनावरण किया, जो टीम की आधिकारिक आईपीएल 2023 जर्सी के पहले लाभार्थी बने।

बाएं हाथ के तेज गेंदबाज सकारिया ने कहा, "मुझे वास्तव में जर्सी का अहसास पसंद है। हम फिलहाल अपनी फिटनेस पर काम कर रहे हैं और सभी खिलाड़ी घरेलू सत्र में खेलने के बाद डीसी कैंप में आ गए हैं। हर कोई गेंदबाज अच्छी फॉर्म में है।"

वहीं रिपल ने कहा, "दिल्ली कैपिटल्स के जर्सी लॉन्च इवेंट में काफी उत्साह था। नई जर्सी अच्छी तरह से तैयार की गई है। दिल्ली कैपिटल्स के कैंप का मूड काफी अच्छा है और हम आगामी आईपीएल सीजन के लिए अच्छी तैयारी कर रहे हैं।"

पिछले आईपीएल सीजन में, दिल्ली प्लेऑफ में जगह बनाने से चूक गई थी, कई खेलों में 14 अंक हासिल करने के बाद पांचवें स्थान पर रही थी। आईपीएल 2023 31 मार्च से शुरू होगा, ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर ऋषभ पंत की अनुपस्थिति में टीम का नेतृत्व करेंगे, जिसमें अक्षर पटेल उनके डिप्टी और रिकी पोंटिंग मुख्य कोच होंगे।

