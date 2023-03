IPL 2023: 'पुष्पा' स्टाइल में डेविड वार्नर ने दिल्ली कैपिटल्स को किया ज्वॉइन, हिंदी में बोले- 'दिल्ली में आ गया, ट्रेनिंग तो बनती है,' देखें वीडियो

Highlights IPL के इस सीजन में वार्नर पंत की गैरमौजूदगी में दिल्ली टीम की कप्तानी संभालेंगे DC अपने IPL अभियान की शुरुआत 1 अप्रैल को लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ करेगी इंडियन प्रीमियर लीग 2023, 31 मार्च से प्रारंभ हो रहा है

IPL 2023: आईपीएल 2023 में दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान डेविड वार्नर ने अपनी टीम को शुक्रवार को ज्वॉइन कर लिया है। ऑस्ट्रेलिया के बायें हाथ के ओपनर बल्लेबाज वार्नर ब्लॉकबस्टर फिल्म 'पुष्पा' अंदाज में अपनी टीम से जुड़े हैं। दिल्ली कैपिटल्स ने ट्विटर पर उनका वीडियो भी साझा किया है।

31 मार्च से शुरू होने वाले इंडियन प्रीमियर लीग के आगामी संस्करण से पहले वार्नर प्रशिक्षण लेने के लिए टीम के शिविर में पहुंच गए हैं। वीडियो में वह पुष्पा के झुकेगा नहीं स्टाइलको दिखा रहे हैं। साथ ही यह कहते हुए नजर आ रहे हैं "दिल्ली में आ गया" । उन्होंने आगे आने वाले दिनों के लिए अपनी योजनाओं को स्पष्ट करते हुए कहा, "प्रशिक्षण तो बनता है।"

इंडियन प्रीमियर लीग के इस सीजन में वार्नर पंत की गैरमौजूदगी में दिल्ली टीम की कप्तानी संभालेंगे। वार्नर ने पंत के लिए एक विशेष संदेश साझा किया, “ऋषभ दिल्ली की कैपिटल्स के लिए एक शानदार कप्तान रहे हैं, और हम सभी को उनकी कमी खलेगी। मैं प्रबंधन को उस विश्वास और भरोसे के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं, जो उन्होंने हमेशा मुझ पर दिखाया है। यह फ्रेंचाइजी हमेशा मेरे लिए घर रही है, और मैं खिलाड़ियों के इस तरह के सर्वोच्च प्रतिभाशाली समूह का नेतृत्व करने के लिए और अधिक उत्साहित नहीं हो सकता। मैं उन सभी से मिलने और खुश होने का इंतजार नहीं कर सकता।”

