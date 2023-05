IPL 2023: आकाश मधवाल...कौन है ये उभरता स्टार गेंदबाज? धमाकेदार प्रदर्शन के दम पर मुंबई इंडियंस को दिलाई जीत, 2022 में रहे थे अनसोल्ड

चेन्नई: आईपीएल-2023 के एलिमिनेटर मैच में बुधवार को मुंबई इंडियंस ने लखनऊ सुपरजाएंट्स को 81 रनों से हराकर फाइनल में पहुंचने की उम्मीद बरकरार रखी है। इस मैच के हीरो आकाश मधवाल रहे जिन्होंने अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी के दम पर मुंबई को आसान जीत दिला दी। आकाश मधवाल आपना डेब्यू आईपीएल खेल रहे हैं और अब तक इस लीग में महज 7 मैच खेले हैं।

आईपीएल में इतिहास रचने वाले दाएं हाथ के तेज गेंदबाज 20 साल के मधवाल ने लखनऊ सुपर जाएंट्स के खिलाफ मैच में 3.3 ओवर की गेंदबाजी के दौरान 5 रन देकर पांच विकेट झटके।

For his spectacular five-wicket haul and conceding just five runs, Akash Madhwal receives the Player of the Match award 👌🏻👌🏻



Mumbai Indians register a comprehensive 81-run victory 👏🏻👏🏻



Scorecard ▶️ https://t.co/CVo5K1wG31#TATAIPL | #Eliminator | #LSGvMI