IPL 2022: अलीगढ़ के रिंकू सिंह ने खेली 15 गेंद में 40 रन की पारी, केकेआर के मुख्य कोच ब्रैंडन मैकुलम बोले- 2022 की खोज रहे, 2023 में करेंगे धमाल

Highlights लखनऊ के खिलाफ बेहतरीन बल्लेबाजी की। रिंकू ने राजस्थान रायल्स के खिलाफ भी नाबाद 42 रन की मैच विजयी पारी खेली थी। रिंकू ने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी से टीम को लगभग जीत के करीब पहुंचा दिया था।

IPL 2022: उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के रहने वाले युवा बल्लेबाज रिंकू सिंह मौजूदा इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में धमाल कर रहे हैं। रिंकू ने राजस्थान रायल्स के खिलाफ भी नाबाद 42 रन की मैच विजयी पारी खेली थी। लखनऊ के खिलाफ बेहतरीन बल्लेबाजी की।

भले ही कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) की टीम मैच के साथ प्लेऑफ की टिकट से बाहर हो गई, लेकिन सिंह की बल्लेबाजी से हर कोई हैरान है। केकेआर के मुख्य कोच ब्रैंडन मैकुलम ने कहा कि युवा बल्लेबाज रिंकू सिंह मौजूदा इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) सत्र में उनकी खोज रहे हैं और फ्रेंचाइजी आगामी वर्षों में उनके खेल का ध्यान रखेगी।

Punch Super Striker of the Day for the Match between Kolkata Knight Riders and Lucknow Super Giants is Rinku Singh.#TATAIPL@TataMotors_Cars#PunchSuperStriker#GameThatVibes#KKRvLSGpic.twitter.com/p0EfCkGw2o