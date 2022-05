पंजाब किंग्स के खिलाफ हमेशा धमाल करते हैं ठाकुर, आईपीएल करियर की सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी PBKS के खिलाफ, देखें आंकड़े

Highlights दिल्ली को लगातार दूसरी जीत दिलायी। स्पिन गेंदबाजों की जोड़ी ने बीच के ओवरों में दिल्ली लिए शानदार गेंदबाजी की। जीत से टीम 13 मैचों में 14 अंक के साथ तालिका में चौथे स्थान पर पहुंच गयी।

IPL 2022: दिल्ली के तेज गेंदबाज और मैन ऑफ द मैच शारदुल ठाकुर हमेशा पंजाब किंग्स के खिलाफ धमाल करते हैं। शारदुल ने आईपीएल (इंडियन प्रीमियर लीग) करियर की सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी (36 रन पर चार विकेट) कर दिल्ली को लगातार दूसरी जीत दिलायी।

आईपीएल में शारदुल ठाकुर के सर्वश्रेष्ठ आंकड़े:

4/36 बनाम पंजाब किंग्स मुंबई डीवाईपी 2022

3/19 बनाम पंजाब किंग्स पुणे 2017

3/28 बनाम पंजाब किंग्स दुबई 2021

ठाकुर ने पंजाब किंग्स के खिलाफ सफलता का श्रेय गेंदबाजी में मिश्रण करने के अपने फैसले को दिया, जिससे उनकी टीम मैच को 17 रन से जीतकर प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई करने की दौड़ में बनी हुई है। अक्षर पटेल (14 रन पर दो विकेट और कुलदीप यादव (14 रन पर दो विकेट) की स्पिन गेंदबाजों की जोड़ी ने बीच के ओवरों में दिल्ली लिए शानदार गेंदबाजी की।

इस जीत से टीम 13 मैचों में 14 अंक के साथ तालिका में चौथे स्थान पर पहुंच गयी। पहले बल्लेबाजी का न्योता मिलने के बाद मिशेल मार्श की 48 गेंद में 63 रन की पारी के दम पर दिल्ली ने सात विकेट पर 159 रन बनाने के बाद पंजाब की टीम को नौ विकेट पर 142 रन पर रोक दिया।

शारदुल ने कहा, ‘‘ मैदान के दोनों ओर की बाउंड्री की दूरी में काफी अंतर था। ओस और उमस के कारण परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण थी। मुझे लगा कि बल्लेबाज बड़े बाउंड्री की ओर भी छक्का लगा सकते हैं ऐसे में मैंने गेंदबाजी में मिश्रण कर बल्लेबाजों को चकमा देने की योजना बनायी।’’

उन्होंने कहा, ‘‘मैंने गेंदबाजी में ‘नकलबॉल’, बायें हाथ के बल्लेबाजों के लिए ‘ऑफ कटर’, ‘सीम’ ‘बाउंसर’ और ‘हार्ड लेंथ’ का इस्तेमाल किया।’’ शारदुल ने इस मौके पर टीम के अन्य गेंदबाजों की भी तारीफ की और कहा कि लगातार विकेट गिरने के कारण पंजाब की टीम लक्ष्य का पीछा करते समय कभी भी मैच में दबदबा नहीं बना सकी।

उन्होंने कहा, ‘‘ जब हम ने गेंदबाजी शुरू की थी तब ओस नहीं था लेकिन 12वें ओवर के बाद ओस का असर शुरू हो गया, अगर उनकी टीम शुरुआत में विकेट नहीं गंवाती तो आखिरी के आठ ओवरों का फायदा उठा सकती थी।’’ शारदुल ने कहा, ‘‘ हमारी गेंदबाजी इकाई को श्रेय दिया जाना चाहिये। हम लगातार अंतराल पर विकेट लेते रहे जिससे उनके लिए लक्ष्य का पीछा करना मुश्किल हो गया।’’