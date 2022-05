IPL 2022: अर्जुन तेंदुलकर को अंतिम मैच में नहीं मिला मौका, 2021 और 2022 एक भी मैच नहीं खेले, डेब्यू का इंतजार बढ़ा, फैंस निराश

Highlights सीजन के आखिरी मैच में भी रोहित शर्मा ने मौका नहीं दिया। अर्जुन को पिछले साल आईपीएल नीलामी में मुंबई इंडियंस ने चुना था। 2021 के संस्करण में टीम के लिए नहीं खेले थे।

IPL 2022: मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा ने इंडियन प्रीमियर लीग के आखिरी लीग मैच में शनिवार को टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर को इंडियन प्रीमियर लीग में पदार्पण के लिए इंतजार करना होगा।

Arjun Tendulkar is probably the only guy who has not got advantage of nepotism. Sad for him. #IPL2022#DCvsMI#MIvsDC — Awarapan 🇮🇳 (@KingSlayer_Rule) May 21, 2022

शनिवार को दिल्ली कैपिटल के खिलाफ सीजन के आखिरी मैच में भी रोहित शर्मा ने मौका नहीं दिया। अर्जुन को पिछले साल आईपीएल नीलामी में मुंबई इंडियंस ने चुना था, लेकिन 2021 के संस्करण में टीम के लिए नहीं खेले थे। मौजूदा सीजन से पहले उन्हें फिर से INR 30 लाख में चुना गया था। रोहित शर्मा ने पिछले मैच में कहा था, लेकिन वह ऐसा कर नहीं सके।

#ArjunTendulkar is victim of nepotism. While so many talentless kid's getting chance based on nepotism, Arjun Tendulkar keeps suffering and waiting for his term. Have seen so many 18-19 year old playing in IPL and Arjun is still waiting for his term at the age of 22. #DCvsMI — Rahul Sawant (@RudeDudeRahul) May 21, 2022

एक और सीजन का इंतजार करना होगा। मुंबई टीम में डेवाल्ड ब्रेविस और रितिक शोकीन की जगह ट्रिस्टान स्टब्स और संजय यादव को शामिल किया गया है। वहीं दिल्ली टीम में पृथ्वी साव की टायफाइड से उबरने के बाद वापसी हुई है जो ललित यादव की जगह लेंगे। दिल्ली को प्लेआफ में पहुंचने के लिये यह मैच हर हालत में जीतना है।

I really wanted for Arjun Tendulkar to Play in this Match.

Don't Know why Mumbai Indians aren't giving him a Chance !! 😒 — Mohammed Shahrukh (@techstarsrk) May 21, 2022

मुंबई इंडियंस पहले ही आईपीएल 2022 में प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो गई है। रोहित ने टॉस के दौरान कहा कि हम पर कुछ निगाहें होंगी। इसलिए हमें सर्वश्रेष्ठ के साथ आना होगा। हमने भविष्य को ध्यान में रखते हुए पिछले कुछ मैचों में कुछ चीजों की कोशिश की है।

It's clear that MI don't wanna play Arjun Tendulkar even in games where they have nothing to play for! Why pick him then? Don't get these decisions tbh. #DCvsMI — Anirudh (@OffDrive_) May 21, 2022