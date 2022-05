IPL 2022: आरसीबी के पूर्व कप्तान फॉर्म में लौटे, 33 गेंद में अर्धशतक, 7000 टी20 रन पूरे, टीम इंडिया के लिए खुशखबरी

Highlights आरसीबी के लिए 7000 टी20 रन पूरे किए। आईपीएल 2022 में दूसरी बार अर्धशतक पूरा कर लिया। आरसीबी के लिए 13 मैच में सिर्फ एक अर्धशतक जड़ पाए थे।

IPL 2022: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर (आरसीबी) के पूर्व कप्तान विराट कोहली फॉर्म में आ गए हैं। राशिद खान की गेंद पर छक्का मार कर आईपीएल 2022 में दूसरी बार अर्धशतक पूरा कर लिया। 33 गेंद में फिफ्टी पूरा किया। आरसीबी के लिए 7000 टी20 रन पूरे किए।

विराट कोहली और कप्तान फाफ डु प्लेसी ने दूसरी बार इस सीजन में 100 रन की साझेदारी की। पंजाब के खिलाफ 118 रन जोड़े थे। इससे पहले कोहली के लिए आईपीएल का 15वां सत्र बल्ले से बेहद निराशाजनक रहा है, जिसमें वह आरसीबी के लिए 13 मैच में सिर्फ एक अर्धशतक जड़ पाए थे।

कोहली मौजूदा सत्र में तीन बार पहली गेंद पर आउट हो चुके हैं। वह सिर्फ 200 रन बना पाए हैं और उनका औसत तथा स्ट्राइक रेट उनकी क्षमता के अनुरूप नहीं है। आधुनिक युग के सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में गिने जाने वाले कोहली ने अपना पिछला अंतरराष्ट्रीय शतक 2019 में बनाया था।

वह अपनी टीम को खिताबी जीत हासिल करने के लिए प्रेरित करने में नाकाम रहे हैं जिसके बाद उन्होंने टी20 अंतरराष्ट्रीय टीम और आरसीबी तथा फिर टेस्ट टीम की कप्तानी भी छोड़ दी। अपनी मौजूदा खराब फॉर्म को अधिक तवज्जो नहीं देते हुए स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने कहा कि वह ‘असल में’ अपने जीवन के ‘सबसे खुशनुमा चरण’ से गुजर रहे हैं जहां वह सफलता या विफलता को अधिक महत्व नहीं दे रहे।

कोहली ने लगभग तीन साल से प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में शतक नहीं जड़ा है और इंडियन प्रीमियर लीग का मौजूदा सत्र उनके लिए अब तक का सबसे बदतर सत्र रहा है। कोहली ने ‘स्टार स्पोर्ट्स’ से कहा, ‘‘मैं असल में अपने जीवन के सबसे खुशनुमा चरण से गुजर रहा हूं। मैं मैदान पर जो कर रहा हूं उसे अधिक तवज्जो नहीं दे रहा। मैं इस चरण से आगे निकल चुका हूं। यह मेरे लिए विकास का चरण है। ’’

