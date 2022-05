IPL 2022: 16 अंक के साथ तालिका में दूसरे स्थान पर राजस्थान रॉयल्स, लखनऊ सुपर जायंट्स को 24 रन से हराया, जानें राहुल टीम का हाल 

Highlights संजू सैमसन के साथ 64 रन की अहम साझेदारी की। सैमसन ने 24 गेंद की पारी में छह चौके लगाये। पडिक्कल ने 18 गेंद की आक्रामक पारी में पांच चौके और दो छक्के जड़े।

IPL 2022: राजस्थान रॉयल्स ने इंडियन प्रीमियर लीग मैच में रविवार को लखनऊ सुपर जायंट्स को 24 रन से हराकर अंक तालिका में दूसरे स्थान पर कब्जा कर लिया। इसके साथ ही राजस्थान की टीम प्लेऑफ में पहुंच गई है! लखनऊ की टीम तीसरे स्थान पर है। पहली बार LSG इस सीजन में बैक टू बैक मैच हारे हैं।

आईपीएल 2022 में एलएसजी बैटिंगः

पहले बल्लेबाजीः 7 मैच, 6 जीत और एक हार

दूसरे पारी में बल्लेबाजीः 6 मैच, 2 जीत और 4 हार।

A look at the Points Table after Match No. 6⃣3⃣ of the #TATAIPL 2022 🔽 #LSGvRRpic.twitter.com/sgBckh3Crt — IndianPremierLeague (@IPL) May 15, 2022

राजस्थान ने छह विकेट पर 178 रन बनाने के बाद लखनऊ को आठ विकेट पर 154 रन पर रोक दिया। लखनऊ के लिए दीपक हुड्डा ने सबसे ज्यादा 59 रन बनाए। राजस्थान के लिए ट्रेंट बोल्ट, प्रसिद्ध कृष्णा और ओबेद मकॉय ने दो-दो विकेट लिए।

सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल (41) के साथ कप्तान संजू सैमसन (32) और देवदत्त पडिक्कल (39) की उपयोगी पारियों से राजस्थान रॉयल्स ने छह विकेट पर 178 रन बनाये। जायसवाल ने 29 गेंद की पारी छह चौके और एक छक्का लगाने के साथ दूसरे विकेट लिए सैमसन के साथ 64 रन की अहम साझेदारी की।

सैमसन ने 24 गेंद की पारी में छह चौके लगाये। पडिक्कल ने 18 गेंद की आक्रामक पारी में पांच चौके और दो छक्के जड़े। आखिरी ओवरों में ट्रेंट बोल्ट (नाबाद 17) ने रविचंद्रन अश्विन (नाबाद 10) के साथ 14 गेंद में 26 रन की अटूट साझेदारी कर टीम के स्कोर को 178 तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई।

लखनऊ के लिए रवि बिश्नोई ने दो जबकि आवेश खान, जेसन होल्डर और आयुष बडोनी ने एक-एक विकेट लिये। जिमी नीशम और रियान पराग ने अच्छी शुरुआत की लेकिन बड़ी पारी नहीं खेल सके पराग 16 गेंद में 19 रन बनाकर 18वें ओवर में बिश्नोई का शिकार बने।

वही नीशम 12 गेंद में 14 रन बनाकर इसी ओवर में रन आउट हुए। बोल्ट ने 19वें ओवर में मोहसिन के खिलाफ दो चौके लगाये जबकि अश्विन ने आवेश के खिलाफ आखिरी ओवर में चौका लगाकर टीम के स्कोर को 180 रन के करीब पहुंचाया।