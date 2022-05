IPL 2022: फिल्म 'हेरा फेरी' के गाने 'ऐ मेरी जोहराजबीं...' पर ट्रेंट बोल्ट, जिमी नीशम और डेरिल मिशेल की मजेदार परफॉर्मेंस, देखें वीडियो

Highlights इस वीडियो को शेयर करते हुए RR ने लिखा- लिखा है, धूम धड़ाका गैंग के तीन नए सदस्य! तीनों खिलाड़ियों की इस वीडियो पर सोशल मीडिया पर आ रही हैं मजेदार प्रतिक्रियाएं

IPL 2022: आईपीएल 2022 में छक्कों और चौकों की बौछार जारी है। इस सीजन में भी गेंदबाजी और बल्लेबाजी से क्रिकेट फैंस का मनोरंजन जारी है। इस बीच राजस्थान रॉयल्स ने ट्विटर पर अपने खिलाड़ियों का एक मजेदार वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में कीवी खिलाड़ी ट्रेंट बोल्ट, जिमी नीशम और डेरिल मिशेल बॉलीवुड की मशहूर कॉमेडी फिल्म 'हेरा फेरी" के गाने 'ए मेरी जोहराजबीं' पर परफॉर्मेंस देते हुए नजर आ रहे हैं।

राजस्थान रॉयल्स ने इस मजेदार वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है, धूम धड़ाका गैंग के तीन नए सदस्य! तीनों खिलाड़ी माइक पर सफेद रंग की टी-शर्ट और ब्लैक रंग की शॉर्ट पहनकर आँखों में चश्मा लगाए बॉलीवुड सॉन्ग पर नाचते गाते दिखाई दे रहे हैं। म

The Dhoom Dhadaka gang has three new members! 🤌😂💗 #RoyalsFamily | @JimmyNeesh | @dazmitchell47 pic.twitter.com/cAoh0yvFX5

@JimmyNeesh copying our Raju Bhai is not easy. U need a degree of ITUS(International Talent of Ultimate Students) .