IPL 2022: 120 गेंद, 210 रन, 0 विकेट, 13 चौके और 14 छक्के, 2 अतिरिक्त रन, डिकॉक और राहुल ने रचा इतिहास, क्विंटन को तीन जीवनदान, देखें वीडियो

क्विंटन डिकॉक की बेजोड़ शतकीय पारी तथा कप्तान केएल राहुल के साथ उनकी पहले विकेट के लिये बड़ी साझेदारी की मदद से लखनऊ सुपर जायंट्स ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) मैच में बुधवार को यहां कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के खिलाफ बिना किसी नुकसान के 210 रन का विशाल स्कोर बनाया।

डिकॉक ने तीन बार जीवनदान मिलने के बाद 70 गेंदों पर नाबाद 140 रन बनाये जो उनके टी20 करियर का सर्वोच्च स्कोर है। इस दक्षिण अफ्रीकी विकेटकीपर बल्लेबाज ने 200 के स्ट्राइक रेट से रन बनाये तथा छक्के जड़ने के अपने कौशल का बेजोड़ नमूना पेश करके 10 छक्के और इतने ही चौके लगाये।

राहुल ने 51 गेंदों पर तीन चौकों और चार छक्कों की मदद से नाबाद 68 रन की पारी खेली। आईपीएल में यह पहला अवसर है जबकि पहले बल्लेबाजी करने वाली किसी टीम ने पूरे 20 ओवर में कोई विकेट नहीं गंवाया। डिकॉक और राहुल ने आईपीएल में पहले विकेट के लिये सबसे बड़ी और कुल तीसरी सर्वोच्च साझेदारी की।

राहुल और डिकॉक ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी के लिये उतरी लखनऊ की टीम को बहुत अच्छी शुरुआत दिलायी। इन दोनों ने पावरप्ले में 44 रन जोड़े। डिकॉक जब 12 रन पर थे तो उन्हें जीवनदान मिला जिसका जश्न उन्होंने उमेश यादव पर छक्का जड़कर मनाया। राहुल ने भी इस गेंदबाज के अगले ओवर में गेंद छह रन के लिये भेजी।

