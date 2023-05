IPL 2023 Points Table: राजस्थान रॉयल्स की प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें कायम, डीसी, एसआरएच और पंजाब किंग्स बाहर, जानें अंक तालिका का हाल, किसके पास ऑरेज और पर्पल कैप

Highlights पंजाब किंग्स (पीबीकेएस) पर चार विकेट से जीत दर्ज की। मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर सहित समान अंकों वाली दो और टीमें हैं। टीमें दिल्ली कैपिटल्स, सनराइजर्स हैदराबाद और पीबीकेएस बाहर हो गई हैं।

IPL 2023 Points Table: आईपीएल 2023 का 16वां संस्करण चरम पर है। 28 मई को फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। गुजरात टाइटंस की टीम प्लेऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम है। राजस्थान रॉयल्स ने इंडियन प्रीमियल लीग टी20 मैच में पंजाब किंग्स को चार विकेट से हराकर अगर-मगर के साथ प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें कायम रखी है।

टूर्नामेंट अपने अंत की ओर आ रहा है, फिर भी प्लेऑफ की राह कठिन है। केवल गुजरात टाइटन्स (जीटी) ने प्लेऑफ़ के लिए क्वालीफाई किया है, जबकि तीन टीमें दिल्ली कैपिटल्स, सनराइजर्स हैदराबाद और पीबीकेएस बाहर हो गई हैं। दूसरे नंबर पर मौजूद चेन्नई सुप किंग्स (सीएसके) शनिवार को डीसी पर जीत के साथ क्वालीफाई कर सकती है।

Destructive. Dazzling. Pivotal 👌🏻



DDP rose up to the occasion in @rajasthanroyals' chase and he becomes our 🔝 performer from the second innings of the #PBKSvRR clash in the #TATAIPL 👏🏻



A look at his batting summary 🔽 @devdpd07pic.twitter.com/JOSzNz8weE