IPL 2022: कप्तान रोहित शर्मा ने जीता टॉस, सचिन तेंदुलकर के पुत्र अर्जुन को मौका नहीं, देखें प्लेइंग इलेवन

Highlights दिल्ली को प्लेआफ में पहुंचने के लिये यह मैच हर हालत में जीतना है। रोहित शर्मा ने एक बार फिर सचिन तेंदुलकर के पुत्र अर्जुन तेंदुलकर को मौका नहीं दिया। मुंबई की टीम पहले ही प्लेऑफ से बाहर हो गई है।

IPL 2022: मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा ने इंडियन प्रीमियर लीग के आखिरी लीग मैच में शनिवार को टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। रोहित शर्मा ने एक बार फिर सचिन तेंदुलकर के पुत्र अर्जुन तेंदुलकर को मौका नहीं दिया। मुंबई की टीम पहले ही प्लेऑफ से बाहर हो गई है।

