IPL 2022: प्लेऑफ में कोहली की आरसीबी टीम, मुंबई ने दिल्ली को किया OUT, रोहित की टीम 10वें स्थान पर, 14 मैच, 4 जीत और 10 हार

Highlights कप्तान रोहित शर्मा फिर से फ्लॉप रहे और 13 गेंद में 2 रन बनाए। दिल्ली कैपिटल्स को आखिरी मैच में सात विकेट पर 159 रन पर रोक दिया। मुंबई के गेंदबाजों ने उम्दा प्रदर्शन किया।

IPL 2022: आखिरकार विराट कोहली की टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर आईपीएल प्लेऑफ में प्रवेश कर गई है। मुंबई इंडियंस ने इंडियन प्रीमियर लीग के अपने आखिरी मैच दिल्ली कैपिटल्स को 5 विकेट से हराया। मुंबई की टीम जीत के बाद भी 10वें स्थान पर रही।

मुंबई इंडियंस ने 2022 में 14 मैच खेलते हुए 4 जीत और 10 हार के साथ अंतिम स्थान पर रही। मुंबई की ओर से तिलक वर्मा और टिम डेविड ने 20 गेंद में 50 रन की साझेदारी की। डेविड ने 11 गेंद में 34 रन बनाए। ईशान किशन ने 35 गेंद में 48 रन की पारी खेली। कप्तान रोहित शर्मा फिर से फ्लॉप रहे और 13 गेंद में 2 रन बनाए।

जसप्रीत बुमराह के तीन विकेट की मदद से मुंबई इंडियंस ने शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए दिल्ली कैपिटल्स को आखिरी मैच में सात विकेट पर 159 रन पर रोक दिया। पहले गेंदबाजी के कप्तान रोहित शर्मा के फैसले को सही साबित करते हुए मुंबई के गेंदबाजों ने उम्दा प्रदर्शन किया।

बुमराह ने चार ओवर में 25 रन देकर तीन विकेट चटकाये। दिल्ली का स्कोर 8.4 ओवर में चार विकेट पर 50 रन था लेकिन रोवमैन पॉवेल ने 34 गेंद में 43 और कप्तान ऋषभ पंत ने 33 गेंद में 39 रन बनाकर पारी को संभाला। दोनों ने 44 गेंद में 75 रन की साझेदारी करके टीम को संकट से निकाला।

दिल्ली को प्लेआफ में जगह बनाने के लिये यह मैच हर हालत में जीतना था। मुंबई के लिये रमनदीप सिंह ने दो ओवर में 29 रन देकर दो विकेट चटकाये। टायफाइड से उबरकर वापसी करने वाले दिल्ली के सलामी बल्लेबाज पृथ्वी साव फॉर्म में दिख रहे थे।

उन्होंने डेनियल सैम्स को चौका और छक्का जड़ा। सैम्स ने हालांकि मुंबई को पहली सफलता दिलाई जब डेविड वॉर्नर शॉर्ट थर्डमैन पर खड़े बुमराह को कैच दे बैठे। बुमराह ने मिशेल मार्श को रोहित शर्मा के हाथों लपकवाया । इसके बाद एक कठिन बाउंसर पर साव का विकेट लिया।

मयंक मार्कंडेय ने सरफराज खान को आफ स्टम्प से बाहर जाती गेंद पर लौटाया जिससे नौवे ओवर में दिल्ली का स्कोर चार विकेट पर 50 रन था। रितिक शोकीन और मयंक ने अच्छे तालमेल के साथ गेंदबाजी की । दिल्ली के दस ओवर में चार विकेट पर 55 रन ही बने थे।

पंत ने ऐसे में पारी के सूत्रधार की भूमिका निभाई और पॉवेल ने 12वें ओवर में शोकीन को दो छक्के और एक चौका लगाकर 20 रन निकाले । अगले ओवर में उन्होंने मयंक को छक्का जड़ा। मुंबई का क्षेत्ररक्षण भी आखिर में ढीला हो गया जब तिलक वर्मा और बुमराह ने आसान चौके जाने दिये।

रिले मेरेडिथ ने ऐसे में एक किफायती ओवर डालकर दो ही रन दिये। रोहित ने रमनदीप को फिर गेंद सौंपी जिसने तीन वाइड डाली और एक छक्का तथा एक चौका दे डाला। पॉवेल ने बुमराह को डीप स्क्वेयर लेग पर छक्का जड़ा जबकि अक्षर पटेल ने सैम्स की गेंद को सीमारेखा के पार पहुंचाया।