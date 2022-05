IPL 2022: गुजरात के बाद लखनऊ प्लेऑफ में पहुंचने वाली दूसरी टीम, 18 अंक के साथ दूसरे स्थान पर, मुंबई, चेन्नई के बाद केकेआर बाहर

Highlights 70 गेंदों पर नाबाद 140 रन बनाये जो उनके टी20 करियर का सर्वोच्च स्कोर है। केएल राहुल ने 51 गेंदों पर तीन चौकों और चार छक्कों की मदद से नाबाद 68 रन की पारी खेली। आईपीएल में यह पहला अवसर है जबकि पहले बल्लेबाजी करने वाली किसी टीम ने पूरे 20 ओवर में कोई विकेट नहीं गंवाया।

IPL 2022: लखनऊ सुपर जायंट्स ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) मैच में बुधवार को कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) को 2 रन से हराया। मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स के बाद केकेआर टीम प्लेऑफ से बाहर हो गई। 18 अंक के साथ लखनऊ प्लेऑफ में पहुंचने वाली दूसरी टीम है।

गुजरात टाइटंस (13 मैच और 20 अंक) टीम पहले ही प्लेऑफ में जगह बना ली है। उत्तर प्रदेश के संभल के रहने वाले मोहसिन खान ने 4 ओवर में 20 रन देकर 3 विकेट झटके। कोलकाता के लिए कप्तान श्रेयस अय्यर ने 29 गेंद में 50 रन की पारी खेली।

क्विंटन डिकॉक की बेजोड़ शतकीय पारी तथा कप्तान केएल राहुल के साथ उनकी पहले विकेट के लिए बड़ी साझेदारी की मदद से लखनऊ सुपर जायंट्स ने बिना किसी नुकसान के 210 रन का विशाल स्कोर बनाया। डिकॉक ने तीन बार जीवनदान मिलने के बाद 70 गेंदों पर नाबाद 140 रन बनाये जो उनके टी20 करियर का सर्वोच्च स्कोर है। केकेआर की टीम 208 रन बना सकी।

Mohsin Khan with his third wicket of the game and this time it is the big wicket of Andre Russell.



Live - https://t.co/NbhFO1ozC7#KKRvLSG#TATAIPLpic.twitter.com/uH5v69doZZ — IndianPremierLeague (@IPL) May 18, 2022

इस दक्षिण अफ्रीकी विकेटकीपर बल्लेबाज ने 200 के स्ट्राइक रेट से रन बनाये तथा छक्के जड़ने के अपने कौशल का बेजोड़ नमूना पेश करके 10 छक्के और इतने ही चौके लगाये। राहुल ने 51 गेंदों पर तीन चौकों और चार छक्कों की मदद से नाबाद 68 रन की पारी खेली। आईपीएल में यह पहला अवसर है जबकि पहले बल्लेबाजी करने वाली किसी टीम ने पूरे 20 ओवर में कोई विकेट नहीं गंवाया।

डिकॉक और राहुल ने आईपीएल में पहले विकेट के लिये सबसे बड़ी और कुल तीसरी सर्वोच्च साझेदारी की। राहुल और डिकॉक ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी के लिये उतरी लखनऊ की टीम को बहुत अच्छी शुरुआत दिलायी। इन दोनों ने पावरप्ले में 44 रन जोड़े। डिकॉक जब 12 रन पर थे तो उन्हें जीवनदान मिला जिसका जश्न उन्होंने उमेश यादव पर छक्का जड़कर मनाया।

Ravi Bishnoi picks up his first wicket of the game and Sam Billings departs.



Live - https://t.co/NbhFO1ozC7#KKRvLSG#TATAIPLpic.twitter.com/c9FQTAudlz — IndianPremierLeague (@IPL) May 18, 2022

राहुल ने भी इस गेंदबाज के अगले ओवर में गेंद छह रन के लिये भेजी। डिकॉक ने आंद्रे रसेल का स्वागत छक्के से किया तो राहुल ने टिम साउदी पर लगातार दो छक्के जड़कर अपने आक्रामक तेवरों का खुलकर प्रदर्शन किया और इस बीच वर्तमान सत्र में अपनी रन संख्या 500 के पार पहुंचायी।

डिकॉक ने 36 गेंदों पर अपना पचासा पूरा किया और सुनील नारायण पर छक्का लगाकर 13वें ओवर में टीम का स्कोर तिहरे अंक में पहुंचाया। उन्होंने नारायण की गेंद पर एक और जीवनदान पाने के बाद केकेआर को इसकी सजा वरुण चक्रवर्ती पर दो छक्के और एक चौका लगाकर दी। इस बीच राहुल ने 41 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया।

डिकॉक ने अब रसेल को निशाने पर रखा तथा उन पर पहले छक्का और फिर चौका लगाकर आईपीएल में अपना दूसरा शतक पूरा किया जिसके लिये उन्होंने 59 गेंदें खेली। उन्होंने साउदी पर लगातार तीन छक्के लगाने के बाद रसेल पर लगातार चार चौके लगाये। इस बीच उन्हें तीसरी बार जीवनदान मिला।