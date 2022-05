IPL 2022: दो बार चैंपियन, 2021 में रनर अप, 2022 में केकेआर और नए कप्तान अय्यर का टूटा सपना, 14 मैच, 6 जीत और 8 हार, 12 अंक के साथ प्लेऑफ से बाहर

Highlights डिकॉक और राहुल ने आईपीएल में पहले विकेट के लिए सबसे बड़ी और कुल तीसरी सर्वोच्च साझेदारी की। पहले बल्लेबाजी करने वाली किसी टीम ने पूरे 20 ओवर में कोई विकेट नहीं गंवाया। केकेआर ने वेंकटेश अय्यर (शून्य) का विकेट पहले ओवर में ही गंवा दिया।

IPL 2022: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2022 दो नई टीम ने गजब का खेल दिखाया। गुजरात टाइटंस (13 मैच 20 अंक) और लखनऊ सुपर जायंट्स (14 मैच और 18 अंक) प्लेऑफ में पहुंचने वाली टीम है। 2022 में रोमांच के साथ कई अहम पड़ाव देखने को मिल रहा है।

5 बार की चैंपियन टीम मुंबई इंडियंस, 4 बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स और 2 बार की चैंपियन टीम कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) की टीम प्लेऑफ से बाहर हो गई है। नई फ्रेंचाइजी में से एक गुजरात टाइटंस प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई करने वाली पहली टीम है।

"𝘠𝘦 𝘬𝘩𝘦𝘭 𝘩𝘢𝘪 𝘥𝘪𝘭 𝘬𝘢, 𝘐𝘴𝘴𝘦 𝘬𝘩𝘦𝘭𝘢 𝘩𝘶𝘮𝘯𝘦 𝘥𝘪𝘭 𝘴𝘦, 𝘈𝘢𝘱 𝘴𝘢𝘣𝘩𝘪 𝘬𝘰 𝘥𝘪𝘭 𝘮𝘦𝘪𝘯 𝘳𝘢𝘬𝘩 𝘬𝘦..." Thank you to our entire team that goes far beyond the Playing XI! 💜 #KorboLorboJeetbo #AmiKKR #IPL2022 pic.twitter.com/vZnMaSLULb

रोहित शर्मा की मुंबई इंडियंस का हाल सबसे खराब है। 13 मैच में 3 जीत और 10 हार के साथ अंतिम पायदान पर है। महेंद्र सिंह धोनी को कौन नहीं जानता है। धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स का हाल भी मुंबई जैसा ही है। 13 मैच में 4 जीत और 9 हार के साथ नौवें स्थान पर कायम है।

कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) की टीम 2021 का रनर अप है। कप्तान श्रेयस अय्यर भी टीम की किस्मत नहीं बदल सके। 14 मैच खेलते हुए 6 जीत और 8 हार के साथ टीम ने 2022 का मिशन खत्म किया। लखनऊ सुपर जायंट्स ने बुधवार को 2 रन से मात देकर इतिहास लिख दिया।

क्विंटन डिकॉक की बेजोड़ शतकीय पारी तथा मार्कस स्टोइनिस के आखिरी दो गेंदों पर दो विकेट की मदद से लखनऊ सुपर जायंट्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) पर दो रन की रोमांचक जीत दर्ज करके इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में फिर से दूसरा स्थान हासिल किया।

लखनऊ ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बिना किसी नुकसान के 210 रन का विशाल स्कोर बनाया। इसके जवाब में केकेआर ने आठ विकेट पर 208 रन बनााये। उसके लिये कप्तान श्रेयस अय्यर (29 गेंदों पर 50 रन, चार चौके, तीन छक्के), नितीश राणा (22 गेंदों पर 42 रन, नौ चौके) और सैम बिलिंग्स (24 गेंदों पर 36 रन, दो चौके, तीन छक्के) ने रन बनाये लेकिन कोई भी अपनी पारी लंबी नहीं खींच पाया।

We gave it everything we had, we left everything out there on the field. Proud of our attitude and the character we showed. Thank you to all the fans for the support, now and always 💜💛 @KKRiderspic.twitter.com/HBilYXM1Np