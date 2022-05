IPL 2022: लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान राहुल का कमाल, इस मामले में पहले भारतीय खिलाड़ी, जानें रिकॉर्ड

Highlights पावरप्ले में 44 रन जोड़े। डिकॉक जब 12 रन पर थे तो उन्हें जीवनदान मिला। राहुल ने 41 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। डिकॉक ने 36 गेंदों पर अपना पचासा पूरा किया।

IPL 2022: लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान केएल राहुल ने बुधवार को डीवाई पाटिल स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ लगातार पांचवें साल आईपीएल सीजन में 500 रन का आंकड़ा पार किया। आईपीएल 2022 में पहले ही दो शतक लगा चुके हैं।

केएल राहुल इस मामले में पहले भारतीय खिलाड़ी हैं। राहुल ने लगातार पांचवें सीजन में यर रिकॉर्ड कायम किया। 2018, 2019, 2020, 2021 और 2022 में यह कारनामा किया। राहुल के अलावा, विराट कोहली और शिखर धवन ने पांच अलग-अलग सत्रों में 500 से अधिक रन बनाए हैं।

डेविड वार्नर, जो अब दिल्ली के लिए खेल रहे हैं, छह अलग-अलग सत्रों में 500 रन से आगे निकल चुके हैं। पंजाब किंग्स के लिए अपने पहले सीजन 2018 में 659 रन बनाए और उसके बाद अगले साल 2019 में 593 रन बनाए। 2020 में राहुल ने 670 रन और 2021 में 626 रन बनाए।

दोनों शतक मुंबई इंडियंस के खिलाफ आए हैं और उन्होंने क्विंटन डी कॉक के साथ एक शानदार ओपनिंग संयोजन बनाया है। आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले विराट कोहली ने 2013 में 634 रन बनाने से पहले 2011 में पहली बार 500 रन का आंकड़ा किया।

कोहली ने 2015 में 505 रन बनाए और फिर 2016 में 973 रन के साथ सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। दो साल बाद 2018 में कोहली ने 14 मैचों में 530 रन बनाए। आईपीएल में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले शिखर धवन ने 2012, 2016, 2019, 2020 और 2021 में 500 से ज्यादा रन बनाए।

