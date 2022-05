IPL 2022: आईपीएल में हार्दिक धमाल, 453 रन और 5 विकेट, जानें भारत के पूर्व क्रिकेटर ने क्या कहा...

Highlights हार्दिक पंड्या ने 45 से अधिक की औसत से 453 रन बनाये हैं। स्ट्राइक रेट 132 . 84 का रहा है। उन्होंने 7 . 73 की इकॉनामी से पांच विकेट लिये हैं। 9 जून से दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आगामी पांच मैचों की टी 20 आई सीरीज में टीम इंडिया के लिए भी अच्छा होगा।

IPL 2022: भारत के पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ का मानना ​​है कि हार्दिक पांड्या का आईपीएल 2022 में बल्ले और गेंद से शानदार फॉर्म न केवल गुजरात टाइटंस के कप्तान बल्कि टीम इंडिया के लिए भी अच्छा है। आईपीएल कप्तान के रूप में अपने पदार्पण सत्र में हार्दिक ने गुजरात टाइटंस की अगुवाई की है।

मुंबई इंडियंस से रिलीज होने के बाद आईपीएल सत्र से पहले मेगा नीलामी में गुजरात ने हार्दिक पांड्या को 15 करोड़ रुपये में खरीदा। इस सत्र में पंड्या ने 45 से अधिक की औसत से 453 रन बनाये हैं और उनका स्ट्राइक रेट 132 . 84 का रहा है। उन्होंने 7 . 73 की इकॉनामी से पांच विकेट लिये हैं।

Hardik Pandya's good form in IPL 2022 positive for India ahead of SA T20I series, reckons Mohammad Kaif



