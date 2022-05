IPL 2022 Eliminator: लखनऊ सुपर जाइंट्स का सपना टूटा, आरसीबी ने किया बाहर, 27 मई को राजस्थान से टक्कर

Highlights 27 मई को लखनऊ सुपर जाइंट्स का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। 29 मई को फाइनल में गुजरात टाइटंस को टक्कर देगी। लखनऊ की शुरुआत बेहद खराब रही।

IPL 2022 Eliminator: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर (आरसीबी) ने लखनऊ सुपर जाइंट्स को इंडियन प्रीमियर लीग के एलिमिनेटर में बुधवार को 14 रन से हराया। पूर्व कप्तान विराट कोहली की टीम ने लखनऊ को आईपीएल से बाहर का रास्ता दिखाया। रजत पाटीदार के बाद जोश हेजलवुड और हर्षल पटेल ने कमाल का प्रदर्शन किया।

रजत पाटीदार के करियर के पहले शतक से आरसीबी ने लखनऊ को बाहर का रास्ता दिखा दिया। आरसीबी ने पाटीदार की 54 गेंद में 12 चौकों और सात छक्कों से नाबाद 112 रन की पारी और दिनेश कार्तिक (नाबाद 37) के साथ पांचवें विकेट के लिए सिर्फ 6.5 ओवर में 92 रन की अटूट साझेदारी से चार विकेट पर 207 रन बनाए।

जोश हेजलवुड ने 4 ओवर में 43 रन देकर 3 विकेट लिए। रजत पाटीदार ने आईपीएल में पहली बार शतकीय पारी खेली। 27 मई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर (आरसीबी) का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। जो टीम इस मैच को जीतेगी वह 29 मई को फाइनल में गुजरात टाइटंस को टक्कर देगी।

लखनऊ की शुरुआत बेहद खराब रही। ओपनर क्विंटन डिकॉक केवल 6 रन बनाकर आउट हो गए। लखनऊ सुपर जाइंट्स के कप्तान केएल राहुल की धमाकेदार पारी काम नहीं आई। 58 गेंद में 79 रन बनाए। रजत पाटीदार के करियर के पहले शतक से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर (आरसीबी) ने चार विकेट पर 207 रन बनाए।

पाटीदार ने विराट कोहली (25) के साथ भी दूसरे विकेट के लिए 66 रन जोड़े। पाटीदार और कार्तिक ने डेथ ओवरों में तूफानी बल्लेबाजी की जिससे आरसीबी की टीम अंतिम पांच ओवर में 84 रन बटोरने में सफल रही। पाटीदार मौजूदा सत्र में शतक जड़ने वाले चौथे बल्लेबाज हैं।

Is this the game for @RCBTweets then❓



Josh Hazlewood strikes in the 19th over.



KL Rahul departs after a brilliant 79.



Follow the match ▶️ https://t.co/cOuFDWIUmk#TATAIPL | #LSGvRCBpic.twitter.com/Gcc4rcY8N0 — IndianPremierLeague (@IPL) May 25, 2022

सुपर जाइंट्स की टीम इसके जवाब में कप्तान लोकेश राहुल (79) के अर्धशतक और दीपक हुड्डा (45) के साथ तीसरे विकेट की उनकी 96 रन की साझेदारी के बावजूद छह विकेट पर 193 रन ही बना सकी। आरसीबी की ओर से जोश हेजलवुड ने 44 रन देकर तीन विकेट चटकाए।

4⃣th FIFTY of the #TATAIPL 2022 for the @LucknowIPL captain KL Rahul.



Will he take his team home tonight?



Follow the match ▶️ https://t.co/cOuFDWIUmkpic.twitter.com/yWpjbn2SwL — IndianPremierLeague (@IPL) May 25, 2022

हर्षल पटेल ने किफायती गेंदबाजी करते हुए चार ओवर में 25 रन देकर एक विकेट चटकाया। आरसीबी की टीम अब शुक्रवार को क्वालीफायर दो में राजस्थान रॉयल्स से भिड़ेगी और इस मैच की विजेता टीम का सामना रविवार को फाइनल में गुजरात टाइटंस से होगा। बारिश के कारण एलिमिनेटर लगभग 40 मिनट की देरी से शुरू हुआ लेकिन ओवरों में कोई कटौती नहीं की गई।

कार्तिक और पाटीदार दोनों ने 19वें ओवर में चमीरा पर चौका और छक्का मारा। कार्तिक ने अंतिम ओवर में आवेश पर चौके के साथ टीम का स्कोर 200 रन के पार पहुंचाया। मोहसिन के अलावा सभी गेंदबाज काफी महंगे साबित हुए चमीरा ने चार ओवर में 54 जबकि बिश्नोई ने 45 और आवेश ने 44 रन लुटाए। बिश्नोई और आवेश को एक-एक विकेट मिला।