IPL 2022: राजस्थान के इस गेंदबाज पर फिदा हुए चेन्नई सुपरकिंग्स के कप्तान, कहा-अगले साल वह बढ़िया प्रदर्शन करेंगे

IPL 2022: राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ इंडियन प्रीमियर लीग के मौजूदा सत्र के अपने आखिरी मैच को पांच विकेट से गंवाने के बाद चेन्नई सुपरकिंग्स के कप्तान महेन्द्र सिंह धोनी ने कहा कि उनके बल्लेबाजों ने 10 से15 रन कम बनाये।

राजस्थान ने जीत के लिए मिले 151 रन के लक्ष्य को दो गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। चेन्नई के लिए 19 गेंद में अर्धशतक पूरा करने वाले मोईन अली ने 57 गेंद की पारी में 93 रन बनाये। धोनी ने मैच के बाद कहा, ‘‘ बीच के ओवरों में जल्दी-जल्दी विकेट गंवाने का खामियाजा टीम को भुगतना पड़ा।

