International League T20 2023: पूरन, पोलार्ड और ब्रावो की तिकड़ी के दम पर मुंबई इंडियन्स अमीरात ने शारजाह वॉरियर्स को 49 रन से हराया, वसीम की 71 रन की आक्रामक पारी

Highlights वसीम ने पारी का आगाज करते हुए 39 गेंद में पांच चौके और इतने ही छक्के जड़े। शारजाह वॉरियर्स को 49 रन से हराकर टूर्नामेंट में अपने अभियान का शानदार आगाज किया। ब्रावो और पोलार्ड ने छठे विकेट के लिए 41 रन की अटूट साझेदारी की।

International League T20 2023: मोहम्मद वसीम की 71 रन की आक्रामक पारी के साथ वेस्टइंडीज की निकोलस पूरन, कीरोन पोलार्ड और ड्वेन ब्रावो की तिकड़ी की तेज तर्रार बल्लेबाजी के दम पर मुंबई इंडियन्स अमीरात ने इंटरनेशनल लीग टी20 (आईएलटी20) में शारजाह वॉरियर्स को 49 रन से हराकर टूर्नामेंट में अपने अभियान का शानदार आगाज किया।

मुंबई इंडियन्स अमीरात ने 20 ओवर में पांच विकेट पर 204 रन का स्कोर खड़ा करने के बाद शारजाह वॉरियर्स को नौ विकेट पर 155 रन पर रोक दिया। मुंबई इंडियन्स अमीरात के स्थानीय खिलाड़ी वसीम ने पारी का आगाज करते हुए 39 गेंद में पांच चौके और इतने ही छक्के जड़े।

पूरन ने 30 गेंद में चार छक्के और दो चौके की मदद से 49 जबकि कप्तान पोलार्ड ने 13 गेंद में नाबाद 22 और ब्रावो ने 10 गेंद में नाबाद 20 रन का योगदान दिया। ब्रावो और पोलार्ड ने छठे विकेट के लिए 41 रन की अटूट साझेदारी की। शारजाह की टीम के लिए क्रिस वोक्स और जुनैद सिद्दीकी ने दो-दो जबकि मोहम्मद नबी ने एक विकेट लिए।

नबी ने हालांकि चार ओवर में 50 रन खर्च किये। लक्ष्य का पीछा करने उतरी शारजाह की टीम को दूसरे ओवर में ही फजल हक फारुखी (27 रन पर दो विकेट) ने लगातार गेंदों पर एविन लुईस और डेविड मलान का विकेट चटकाया। दोनों खिलाड़ी बिना खाता खोले पवेलियन लौटे।

सलामी बल्लेबाज रहमानुल्ला गुरबाज ने इसके बाद कप्तान मोईन अली के साथ मिल कर टीम के स्कोर को 50 के पार पहुंचाया लेकिन ब्रावो ने आठवें ओवर में मोईन और 10वें ओवर में गुरबाज का विकेट चटकाकर शारजाह की मुश्किलें बढ़ा दी। गुरबाज ने 31 गेंद में सात चौके की मदद से 47 रन बनाए जबकि मोईन 15 गेंद में 16 रन का ही योगदान दे सके।

दक्षिण अफ्रीका के पूर्व खिलाड़ी इमरान ताहिर ने इसके बाद तीन विकेट झटक कर मैच पर पूरी तरह से मुंबई इंडियन्स अमीरात का दबदबा बना दिया। उन्होंने टॉम कोहलर काडमोर (10) , जो डेनली (नौ) और मोहम्मद नबी (तीन) को क्रीज पर ज्यादा समय बिताने का मौका नहीं दिया।

इंग्लैंड के हरफनमौला वोक्स ने इसके बाद 29 गेंद में आठ चौके और दो छक्के की मदद से 62 रन बनाये लेकिन टीम के हार का अंतर ही कम हो सका। पहले बल्लेबाजी का न्यौता मिलने के बाद वसीम ने पारी के दूसरे ओवर में नवीन उल हक के खिलाफ लगातार दो चौके जड़ आक्रामक तेवर दिखाये।

वोक्स ने इस दौरान तीसरे ओवर में विल स्मीद को पवेलियन की राह दिखाकर शारजाह को पहली सफलता दिलाई पावर प्ले के आखिरी ओवर में जुनैद सिद्दीकी के खिलाफ आंद्रे फ्लेचर (22) ने हैट्रिक चौका लगाया और फिर सातवें ओवर में गेंदबाजी के लिए आये कार्तिक मेयप्पन पर वसीम ने दो छक्के जड़े।

