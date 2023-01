International League T20 2023: छह गेंद शेष रहते 6 विकेट से जीते, उथप्पा पर भारी विन्स, दुबई कैपिटल्स बॉलर पर टूट पड़े जेम्स, 56 गेंद और 83 रन, चौके और छक्के की बरसात

Highlights जेम्स विन्स को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। जेम्स विन्स दुबई कैपिटल्स के गेंदबाजों पर टूट पड़े। रॉबिन उथप्पा की टीम दुबई कैपिटल्स को हार का सामना करना पड़ा।

International League T20 2023: महेंद्र सिंह धोनी के साथी खिलाड़ी रॉबिन उथप्पा की धमाकेदार 79 रन की पारी बेकार चली गई। इंटरनेशनल लीग टी20 के मैच में उथप्पा पर गल्फ जायंट्स के कप्तान जेम्स विन्स भारी पड़ गए। विन्स दुबई कैपिटल्स के गेंदबाजों पर टूट पड़े। विन्स को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया।

रॉबिन उथप्पा की टीम दुबई कैपिटल्स को हार का सामना करना पड़ा। गल्फ जायंट्स ने 6 गेंद पहले 6 विकेट से बाजी मार ली। उथप्पा ने 46 गेंद में 79 रन की धमाकेदार पारी खेली, जिसमें 10 चौके और 2 छक्के शामिल हैं। जेम्स विन्स ने कप्तानी पारी खेली। विन्स ने 56 गेंद में नाबाद 83 रन बनाए, जिसमें 7 चौके और तीन छक्के शामिल हैं।

टीम के शुरुआती मैच में 65 रन बनाने वाले गल्फ जायंट्स के कप्तान जेम्स विन्स ने इस मुकाबले में नाबाद 83 रन की पारी खेल छह गेंद शेष रहते अपनी टीम को दो मैचों में दूसरी जीत दिला दी। दुबई कैपिटल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए आठ विकेट पर 182 रन का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया।

विन्स ने 56 गेंद में सात चौके और तीन छक्के जड़ कर इस स्कोर को नाकाफी साबित करते हुए गल्फ जायंट्स को शानदार जीत दिलायी। टीम के लिए गेर्हार्ड एरासमस ने 28 गेंद में पांच चौके और दो छक्के की मदद से 52 रन बनाये। विन्स और एरासमस ने तीसरे विकेट के लिए 107 रन की शानदार साझेदारी की।

गल्फ जायंट्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। टूर्नामेंट के शुरुआती मैच में 43 रन बनाने वाले उथप्पा ने दूसरे ओवर में गेंदबाजी के लिए आये संचित शर्मा के खिलाफ चौका और छक्का लगाया। उन्होंने पांचवें ओवर में इस गेंदबाज के खिलाफ तीन चौके और छक्का लगाकर 21 रन बटोरे। उथप्पा ने छठे ओवर में क्रिस जॉर्डन की गेंद पर चौका लगाकर जो रूट के साथ अर्धशतकीय साझेदारी पूरी की।

इसमें इंग्लैंड के पूर्व कप्तान का योगदान सिर्फ चार रन का था। उथप्पा ने इसी ओवर में 26 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा किया। विन्स ने रन आउट कर रूट की 11 गेंद में छह रन की पारी को खत्म किया। उन्होंने उथप्पा के साथ पहले विकेट के लिए 71 रन की साझेदारी की। कप्तान रोवमैन पॉवेल ने क्रीज पर आते दो ओवर में दो छक्के जड़ अपनी लय जारी रखी।

उथप्पा 12वें ओवर में जब आउट हुए तो टीम का स्कोर दो विकेट पर 114 रन था। पॉवेल और सिकंदर रजा ने इसके बाद रन गति को बनाये रखा और खराब गेंदों को सीमा रेखा के पार भेजना जारी रखा। रेहान ने 16वें ओवर में पॉवेल के रूप में दूसरी सफलता हासिल की। पॉवेल ने 25 गेंद की पारी में एक चौका और तीन छक्के लगाये।

पॉवेल के आउट होने के बाद दुबई की टीम एक छोर से विकेट गंवाया रही तो दूसरी छोर से रजा ने आक्रामक बल्लेबाजी जारी रखी जिससे टीम ने 180 रन के स्कोर को पार किया। लक्ष्य का पीछा करते हुए विन्स ने इसुरु उदाना का पहला ओवर मेडन खेला जबकि दूसरे छोर से रेहान ने हजरत लुकमान के खिलाफ दो चौके और छक्का लगाकर 17 रन बटोरे।

उन्होंने तीसरे ओवर में उदान के खिलाफ भी छक्का जड़ा लेकिन मुजीब उर रहामन ने पांचवें ओवर में रेहान की 28 रन की पारी को खत्म करने के बाद ओली पोप को खाता खोले बगैर पवेलियन भेजा। एरासमस ने इसके बाद क्रीज पर कप्तान विन्स का शानदार तरीके से साथ दिया।

टीम को आखिरी 10 ओवर में 107 रन की जरूरत थी और 11वें ओवर में एरासमस ने दासुन शनाका के खिलाफ लगातार दो छक्के जड़ दबाव कम कर दिया। विन्स ने 13वें ओवर में मुजीब के खिलाफ छक्का और चौका लगाकर लगातार दूसरा अर्धशतक पूरा किया। एरासमस 52 रन बनाकर रन आउट हुए। इसके बाद शिमरोन हेटमायर भी छह का ही योगदान दे सके लेकिन विन्स आखिर तक डटे रहे और टीम की जीत सुनिश्चित कर नाबाद रहे।