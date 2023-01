International League T20 2023: दुबई कैपिटल्स ने किया शानदार आगाज, अबुधाबी नाइट राइडर्स को 73 रन से हराया, पॉवेल की कप्तानी पारी, 29 गेंद और 48 रन

Highlights उथप्पा ने 33 गेंद में दो छक्के और तीन चौके जड़ 43 रन की उपयोगी पारी खेली। अबुधाबी नाइट राइडर्स को नौ विकेट पर 114 रन पर रोक दिया। अबुधाबी के लिए पॉल स्टर्लिंग ने 54 रन की पारी खेली।

International League T20 2023: कप्तान रोवमैन पॉवेल के हरफनमौला खेल और रॉबिन उथप्पा की सूझबूझ भरी पारी से दुबई कैपिटल्स ने इंटरनेशनल लीग (आईटीएल) टी20 टूर्नामेंट के शुरुआती मुकाबले में शुक्रवार को यहां अबुधाबी नाइट राइडर्स को 73 रन के बड़े अंतर से हराकर शानदार आगाज किया।

मैन ऑफ द मैच पॉवेल ने 29 गेंद की आक्रामक पारी में तीन छक्के और इतने ही चौके की मदद से 48 रन बनाये। भारत के पूर्व बल्लेबाज उथप्पा ने पारी का आगाज करते हुए 33 गेंद में दो छक्के और तीन चौके जड़ 43 रन की उपयोगी पारी खेली।

आखिरी ओवरों में रवि बोपारा (तीन गेंद में नाबाद 11 रन) और इसुरू उदाना (चार गेंद में नाबाद 12) रन की तेज बल्लेबाजी से टीम ने 20 ओवर में छह विकेट पर 187 रन बनाने के बाद अबुधाबी नाइट राइडर्स को नौ विकेट पर 114 रन पर रोक दिया। अबुधाबी के लिए पॉल स्टर्लिंग ने 54 रन की पारी खेली लेकिन टीम के सिर्फ दो ही बल्लेबाज दहाई के आंकड़े में रन बना पाये।

आयरलैंड के इस खिलाड़ी ने 38 गेंद की पारी में पांच चौके और दो छक्के लगाये। पॉवेल के अलावा दुबई की टीम के लिए अकीफ राजा और मुजीब उर रहमान ने दो-दो जबकि उदाना , हजरत लुकमान और सिकंदर रजा ने एक-एक सफलता हासिल की। अबुधाबी की टीम के लिए रवि रामपॉल ने 36 रन देकर दो जबकि अली खान ने 45 रन देकर दो विकेट लिये।

लक्ष्य का पीछा करते समय बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान की सह-स्वामित्व वाली अबुधाबी नाइट राइडर्स 10वें ओवर में दो विकेट पर 71 रन बनाकर अच्छी स्थिति में थी लेकिन इसके बाद लगातार अंतराल पर विकेटों के पतन के कारण टीम लक्ष्य से काफी दूर रह गयी। इस दौरान आंद्रे रसेल (12)और सुनील नारायण (चार) जैसे आक्रामक बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर सके।

इससे पहले पहले बल्लेबाजी का न्योता मिलने पर मुश्किल पिच पर इंग्लैंड के पूर्व कप्तान जो रूट (26) और उथप्पा ने दुबई कैपिटल्स को सुधी हुई शुरुआत दिलायी। रूट ने चौथे ओवर में अकील हुसैन के खिलाफ चौका और दो छक्के जड़े। वह हालांकि पावर प्ले के आखिरी ओवर में अली खान की गेंद पर आउट हो गये।

उन्होंने पहले विकेट के लिए उथप्पा के साथ 35 रन की साझेदारी की। दूसरे छोर से अब तक संभल कर खेल रहे भारत के पूर्व बल्लेबाज उथप्पा ने इसी ओवर में छक्के के साथ अपना हाथ खोला। उथप्पा ने 12वें ओवर में कप्तान सुनील (28 रन पर एक विकेट) की गेंद को दर्शकों के पास भेजा लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर बोल्ड हो गये।

पॉवेल ने क्रीज पर आते ही अली के ओवर दो छक्के और चौका जड़ा। उन्होंने 17वें ओवर में रामपॉल के खिलाफ भी चौका और छक्का लगाकर रन गति को तेज किया लेकिन एक और बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में वह कोलिन इनग्राम को कैच थमा बैठे। उन्होंने जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा (26) के साथ चौथे विकेट के लिए 51 रन जोड़े।

रजा ने पारी के 18वें रसेल के खिलाफ चौका और छक्का जड़ा जिससे टीम ने 150 रन के आंकड़े को पार किया। वह अगली गेंद पर रसेल को कैच थमा कर पवेलियन लौटे। यूसुफ पठान पांच गेंद की पारी में छह रन का ही योगदान दे सके। उदाना ने आखिरी ओवर में अली के खिलाफ लगातार गेंदों पर चौका और छक्का लगाया तो वही रवि बोपारा ने भी छक्का जड़ टीम के स्कोर को 187 तक पहुंचाया।