International League T20 2023: 52 गेंद और 83 रन, चौके और छक्के की बरसात, गेंदबाजों पर टूटे पड़े

Highlights एलेक्स हेल्स को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। हेल्स ने वारियर्स के बॉलर पर जमकर चौके और छक्के उड़ाए। इंग्लैंड के ओपनर एलेक्स हेल्स ने डेजर्ट वाइपर्स के लिए धांसू शुरुआत दिलाई।

International League T20 2023: डेजर्ट वाइपर्स ने इंटरनेशनल लीग टी20 में शानदार आगाज किया। पहले मैच में दो अंक हासिल कर चौथे स्थान पर पहुंच गए। शारजाह वारियर्स की दो मैचों में यह दूसरी हार है। टीम प्वाइंट टेबल में 5वें स्थान पर है। इंग्लैंड के ओपनर एलेक्स हेल्स ने डेजर्ट वाइपर्स के लिए धांसू शुरुआत दिलाई।

शारजाह वारियर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट पर 145 रन का स्कोर खड़ा किया। जवाब में डेजर्ट वाइपर्स ने 16.4 ओवर में 3 विकेट खोकर 148 रन बना लिए। एलेक्स हेल्स को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। हेल्स ने वारियर्स के बॉलर पर जमकर चौके और छक्के उड़ाए।

Alex Hales was the star of the show for his side tonight with an unbeaten 83 in just 52 balls as the Desert Vipers clinched a 7 wicket victory!



He shares his insights on the game and how he battled the tricky conditions initially, in this interview!