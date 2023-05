Highlights अब हाई-रिस्क पोजीशन्स (अधिक जोखिम वाले क्षेत्र) में खिलाड़ी के लिए हेलमेट अनिवार्य कर दिया है वहीं बड़े बदलाव में सॉफ्ट सिग्नल को खत्म करना भी शामिल है खेल में ये परिवर्तन 1 जून 2023 को इंग्लैंड और आयरलैंड के बीच लॉर्ड्स टेस्ट के साथ लागू होंगे

दुबई: अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने खेल के नियमों में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जो 1 जून 2023 से लागू होंगे। आईसीसी ने मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की समिति द्वारा सौरव गांगुली के नेतृत्व वाली पुरुष क्रिकेट समिति और महिला क्रिकेट समिति की सिफारिशों को मंजूरी देने के बाद खेल की स्थिति में बदलाव की घोषणा की। आईसीसी के नए नियम के अनुसार, अब हाई-रिस्क पोजीशन्स (अधिक जोखिम वाले क्षेत्र) में खिलाड़ी के लिए हेलमेट अनिवार्य कर दिया है।

वहीं बड़े बदलाव में सॉफ्ट सिग्नल को खत्म करना भी शामिल है, जिसमें अंपायरों को अब टीवी अंपायर के फैसलों का जिक्र करते समय सॉफ्ट सिग्नल देने की आवश्यकता नहीं है। आईसीसी ने पुष्टि की, "मैदानी अंपायर कोई भी निर्णय लेने से पहले सीधे टीवी अंपायर से परामर्श करेंगे।" बदलाव को लेकर गांगुली ने कहा, "पिछले कुछ वर्षों में क्रिकेट समिति की पिछली बैठकों में नरम संकेतों पर चर्चा की गई है।"

"समिति ने इस पर विस्तार से विचार किया और निष्कर्ष निकाला कि सॉफ्ट सिग्नल अनावश्यक थे और कई बार भ्रमित करने वाले थे क्योंकि कैच के रेफरल रिप्ले में अनिर्णायक लग सकते हैं।" अन्य बड़ी घोषणाओं में उच्च जोखिम वाले पदों के लिए हेलमेट अनिवार्य करना शामिल है। हेलमेट की अनिवार्यता उस समय होगी जब बल्लेबाज तेज गेंदबाजों का सामना कर रहे हों, जब विकेटकीपर स्टंप तक खड़े होते हैं, जब फील्डर विकेट के सामने बल्लेबाज के करीब फील्डिंग पर होंगे।

गांगुली ने कहा, "हमने खिलाड़ियों की सुरक्षा पर भी चर्चा की, जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है।" "समिति ने फैसला किया कि खिलाड़ियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कुछ स्थितियों में हेल्मेट का उपयोग अनिवार्य करना सबसे अच्छा था।"

International Cricket Council (ICC) makes helmets mandatory for 'high-risk positions'



The compulsion of helmets will be for when batters are facing fast bowlers, when wicketkeepers are standing up to the stumps and when fielders are close to the batter in front of the wicket, as… pic.twitter.com/GuMbM0X7ax