IND vs PAK Women's T20 World Cup: जेमिमा रोड्रिग्स नाबाद अर्धशतकीय पारी की बदौलत, पाकिस्तान को भारत ने चटाई धूल, 7 विकेट से रौंदा

केपटाउन: आईसीसी महिला टी20 विश्व कप मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ 7 विकेट से जीत के साथ अपने अभियान की शुरूआत की। शनिवार को केपटाउन में खेले गए मुकाबले में पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया को जीत के लिए 150 रनों का लक्ष्य दिया था, जिसे भारत ने आसानी से हासिल कर लिया। भारतीय टीम ने लक्ष्य को एक ओवर शेष रहते 3 विकेट खोकर प्राप्त कर लिया।

भारत की तरफ से जेमिमा रोड्रिग्स ने शानदार नाबाद अर्धशतकीय पारी खेली। उन्होंने 38 गेंदों का सामना करते हुए 8 चौके लगाकर नाबाद 53 रन बनाए और अपनी टीम को जीत की दहलीज तक पहुंचाया। उनके अलावा शैफाली वर्मा ने 33 और विकेटकीपर ऋचा घोष ने नाबाद 31 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली। भारत की जीत में सलामी बल्लेबाज यस्तिका भाटिया ने 17 तो कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 16 रनों का योगदान दिया।

What a run chase! 🔥



The second-highest successful run-chase in Women's #T20WorldCup history 💥#INDvPAK | #TurnItUppic.twitter.com/eWJ6dBxCQ3