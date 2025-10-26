INDW vs BANW: भारत और बांग्लादेश का मैच बारिश की भेंट चढ़ा, महिला विश्व कप के लीग चरण के विडंबनापूर्ण अंत

INDW vs BANW: महिला विश्व कप के लीग चरण के विडंबनापूर्ण अंत में, रविवार (26 अक्टूबर) को नवी मुंबई में भारत और बांग्लादेश के बीच एक और मैच बारिश के कारण रद्द हो गया, जिससे उन्हें अंक बांटने पड़े। दिन का एक और झटका प्रतीक रावल की चोट के रूप में सामने आया, जिससे उनका मैच अचानक समाप्त हो गया और अब भारत गुरुवार को होने वाले अपने महत्वपूर्ण सेमीफाइनल मुकाबले से पहले उनकी फिटनेस को लेकर चिंतित है।

भारत ने सावधानी बरतते हुए न्यूजीलैंड के खिलाफ पिछले मैच में उंगली में चोट लगने के बाद ऋचा घोष को आराम दिया। विकेटकीपर-बल्लेबाज के अलावा, घरेलू टीम ने क्रांति गौड़ और स्नेह राणा को भी आराम देने का फैसला किया। रेणुका सिंह ने पहले ही ओवर में शानदार शुरुआत दिलाई, जिसके बाद बांग्लादेश ने कुछ हद तक अपनी स्थिति सुधारी। बांग्लादेश को मैच में पहली बार बाउंड्री लगाने में 30 गेंदें लगीं और जब वे लय हासिल करने की कोशिश कर रहे थे, तभी भारत ने फिर से चौका जड़ दिया।

फिर बारिश आ गई और खिलाड़ी दो घंटे से ज़्यादा समय तक पवेलियन में ही बैठे रहे और जब खेल दोबारा शुरू हुआ, तो उसे घटाकर 27-27 ओवर प्रति टीम कर दिया गया। शोभना मोस्टारी ने जहाँ जज्बा दिखाया, वहीं बाकी खिलाड़ी बिखर गए और भारत ने लगातार बढ़त बनाते हुए बांग्लादेश को 119/9 पर रोक दिया।

126 रनों का संशोधित लक्ष्य मेजबान टीम के लिए आसान लग रहा था, हालाँकि रावल की अनुपस्थिति में अमनजोत कौर और स्मृति मंधाना मैदान पर उतरीं। मंधाना ख़ास तौर पर आक्रामक अंदाज़ में दिखीं जब उन्होंने एक ओवर में चार चौके जड़े। भारत ने सिर्फ़ सात ओवर में 51/0 का स्कोर बना लिया था और एक शानदार जीत की ओर बढ़ रहा था, लेकिन दस गेंद बाद फिर से बारिश आ गई और मैच हमेशा के लिए समाप्त हो गया।