INDW vs AUSW: भारतीय महिला टीम ने बनाया अनचाहा रिकॉर्ड, ऑस्ट्रेलिया 412 रन पर ऑल आउट

ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ पारी में अब तक का सर्वोच्च स्कोर भी बनाया, जिसने पिछले साल ब्रिस्बेन में बनाए गए 371/8 के अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ दिया।

By रुस्तम राणा | Updated: September 20, 2025 19:06 IST2025-09-20T19:06:17+5:302025-09-20T19:06:23+5:30

INDW vs AUSW: Indian women's team sets unwanted record, Australia all out for 412 runs | INDW vs AUSW: भारतीय महिला टीम ने बनाया अनचाहा रिकॉर्ड, ऑस्ट्रेलिया 412 रन पर ऑल आउट

INDW vs AUSW: भारतीय महिला टीम ने बनाया अनचाहा रिकॉर्ड, ऑस्ट्रेलिया 412 रन पर ऑल आउट

googleNewsNext

INDW vs AUSW: बेथ मूनी ने दिल्ली की तपती गर्मी का सामना करते हुए शनिवार को नई दिल्ली में खेले गए तीसरे महिला वनडे मैच में ऑस्ट्रेलिया को भारत के खिलाफ पारी में 412 रनों के संयुक्त रूप से सर्वोच्च स्कोर पर पहुँचाया। ऑस्ट्रेलिया ने 1997 में डेनमार्क के खिलाफ 412/3 का स्कोर बनाया था। 

इस प्रयास के साथ, ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ पारी में अब तक का सर्वोच्च स्कोर भी बनाया, जिसने पिछले साल ब्रिस्बेन में बनाए गए 371/8 के अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ दिया। इस बीच, भारतीय महिला टीम ने एक अनचाहा रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया क्योंकि यह एक वनडे पारी में उसके द्वारा दिए गए सर्वाधिक रन भी हैं।

मूनी की 79 गेंदों पर 138 रनों की तूफानी पारी ने बीच के ओवरों में रौनक बढ़ा दी, तो युवा सलामी बल्लेबाज जॉर्जिया वोल (81), एलिस पेरी (68) और कप्तान एलिसा हीली (30) ने पहले बल्लेबाजी करने के बाद शुरुआती आतिशबाज़ी दिखाई।

कोटला की सपाट पिच पर भारत का गेंदबाजी आक्रमण बेबस नज़र आया, जिसने 60 चौकों और पाँच छक्कों की मदद से 270 रन लुटा दिए, जबकि मेज़बान टीम की क्षेत्ररक्षण इकाई एक बार फिर नाकाम रही, उसने मौके गँवाए और गलत फील्डिंग की, हालाँकि बीच-बीच में कुछेक बार ही चमक दिखाई दी।

सीरीज़ में अपनी पहली बड़ी पारी की तलाश में लगी हीली ने पूरी ताकत से खेलते हुए नई गेंदबाज़ रेणुका ठाकुर और क्रांति गौड़ की गेंदों पर सात चौके जड़े, लेकिन फिर क्रांति गौड़ की गेंद पर आउट हो गईं, जिन्होंने उन्हें इतने ही मैचों में तीसरी बार आउट किया।

वोल और पेरी ने इसके बाद 107 रनों की साझेदारी करके भारत की असंगत लेंथ को चुनौती दी। आखिरकार स्नेह राणा ने लेग स्पिन करती हुई ऑफ-ब्रेक गेंद पर सफलता दिलाई, जिसे वोल स्वीप करने गईं, लेकिन गेंद शॉर्ट फाइन पर लग गई।

लेकिन अगर भारत को राहत की उम्मीद थी, तो मूनी ने सुनिश्चित किया कि कोई राहत न मिले। बाएँ हाथ की इस बल्लेबाज़ ने पूरे ज़ोरदार स्वीप, कट और लॉफ्ट से स्पिनरों और तेज़ गेंदबाज़ों, दोनों की धज्जियाँ उड़ाते हुए 23 चौके और एक छक्का जड़ा और ऑस्ट्रेलिया को मज़बूत स्थिति में पहुँचा दिया।

हालांकि, अनुभवी ऑफ़ स्पिनर दीप्ति शर्मा ने 45वें ओवर में शानदार गेंदबाजी की, जिससे तीन विकेट गिर गए, जिसमें मूनी का रन आउट भी शामिल था। भारत ने अंत में बढ़त तो बनाई, लेकिन नुकसान पहले ही हो चुका था।

Open in app
टॅग्स :IndiaAustraliaCricketभारतऑस्ट्रेलियाक्रिकेट