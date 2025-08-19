India's squad ICC Women's Cricket World Cup 2025: कप्तान के रूप में हरमनप्रीत का पहला वनडे विश्व कप, शेफाली वर्मा टीम में नहीं

India's squad ICC Women's Cricket World Cup 2025: भारत ने आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के लिए मंगलवार को मुंबई में घोषित अपनी 15 सदस्यीय टीम से आक्रामक सलामी बल्लेबाज़ शेफाली वर्मा को बाहर कर दिया है। हरमनप्रीत कौर को टीम की कप्तान बनाया गया है, जबकि स्मृति मंधाना उप-कप्तान होंगी। भारतीय महिला टीम की कप्तान के रूप में यह हरमनप्रीत का पहला वनडे विश्व कप भी होगा।

प्रतीका रावल और हरलीन देओल को उनके लगातार अच्छे प्रदर्शन के लिए टीम में शामिल किया गया है, जबकि गेंदबाजी की कमान रेणुका सिंह ठाकुर संभालेंगी। चयनकर्ताओं ने इंग्लैंड में हालिया श्रृंखलाओं में प्रभावशाली प्रदर्शन करने वाले क्रांति गौड़ और श्रीचरणी जैसे कुछ नए चेहरों को भी चुना है।

रेणुका, जो महिला प्रीमियर लीग के बाद पैर की चोट के कारण बाहर हो गई थीं, श्रीलंका में त्रिकोणीय श्रृंखला में भी नहीं खेल पाईं और तब से राष्ट्रीय टीम के लिए नहीं खेली हैं। वह सितंबर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे में वापसी करेंगी। इस बीच, तेज गेंदबाज़ी ऑलराउंडर अमनजोत कौर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आराम दिया गया है, लेकिन उन्हें विश्व कप टीम में शामिल किया गया है।

विश्व कप से चूकने वाली यास्तिका भाटिया को भी ऑस्ट्रेलिया श्रृंखला के लिए टीम में शामिल किया गया है, जो 30 सितंबर से घरेलू मैदान पर शुरू होने वाले वैश्विक आयोजन से पहले की तैयारी है। भारत को ऑस्ट्रेलिया के साथ तीन मैचों की एकदिवसीय श्रृंखला खेलनी है, जिसके पहले दो मैच क्रमशः 14 और 17 सितंबर को नई चंडीगढ़ के मुल्लानपुर में खेले जाएँगे। 20 सितंबर को दिल्ली में अंतिम मैच खेला जाएगा। भारत महिला विश्व कप में अपने अभियान की शुरुआत 30 सितंबर से करेगा।

आईसीसी विश्व कप 2025 के लिए भारतीय महिला टीम

हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (वीसी), प्रतिका रावल, हरलीन देयोल, दीप्ति शर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, रेणुका सिंह ठाकुर, अरुंधति रेड्डी, ऋचा घोष (विकेटकीपर), क्रांति गौड़, अमनजोत कौर, राधा यादव, श्री चरणी, यास्तिका भाटिया (विकेटकीपर) और स्नेह राणा

स्टैंडबाय: तेजल हसब्निस, प्रेमा रावल, प्रिया मिश्रा, उमा छेत्री, मन्नू मणि, सयाली सतघरे

ऑस्ट्रेलिया वनडे के लिए भारतीय महिला टीम

हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (उपकप्तान), प्रतिका रावल, हरलीन देयोल, दीप्ति शर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, रेणुका सिंह ठाकुर, अरुंधति रेड्डी, ऋचा घोष (विकेटकीपर), क्रांति गौड़, सयाली सतघरे, राधा यादव, श्री चरणी, यास्तिका भाटिया (विकेटकीपर), स्नेह राणा