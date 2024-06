India's Squad for Zimbabwe T20Is Announcement Highlights: पहली बार कैप पहनेंगे पराग, तुषार, अभिषेक और रेड्डी!, गिल की कप्तानी में करेंगे कारनामा, देखें 15 सदस्यीय टीम

Highlights India's Squad for Zimbabwe T20Is Announcement Highlights: सूर्यकुमार यादव, रविंद्र जडेजा और जसप्रीत बुमराह को आराम दिया गया है। India's Squad for Zimbabwe T20Is Announcement Highlights: जिम्बाब्वे दौरा छह जुलाई से शुरू होगा जिसमें पांच टी20 मैच खेले जायेंगे। India's Squad for Zimbabwe T20Is Announcement Highlights: ग्रुप चरण के मैचों के बाद रिलीज कर दिया गया था।

India's Squad for Zimbabwe T20Is Announcement Highlights: युवा रियान पराग, अभिषेक शर्मा और नीतिश रेड्डी को आईपीएल में अच्छे प्रदर्शन के कारण जिम्बाब्वे दौरे के लिये पहली बार भारतीय क्रिकेट टीम में जगह मिली है, जबकि शुभमन गिल टीम के कप्तान होंगे। वेस्टइंडीज और अमेरिका में टी20 विश्व कप खेल रहे सीनियर खिलाड़ियों कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली, हार्दिक पंड्या, सूर्यकुमार यादव, रविंद्र जडेजा और जसप्रीत बुमराह को आराम दिया गया है। जिम्बाब्वे दौरा छह जुलाई से शुरू होगा जिसमें पांच टी20 मैच खेले जायेंगे।

पराग, अभिषेक और रेड्डी के अलावा तुषार देशपांडे, हर्षित राणा, आवेश खान और रिंकू सिंह को भी आईपीएल में अच्छे प्रदर्शन के कारण टीम में शामिल किया गया है। टी20 विश्व कप में शामिल संजू सैमसन और यशस्वी जायसवाल को भी 15 सदस्यीय टीम में जगह मिली है। गिल और आवेश टी20 विश्व कप में रिजर्व खिलाड़ियों में शामिल थे।

जिन्हें ग्रुप चरण के मैचों के बाद रिलीज कर दिया गया था। नये खिलाड़ियों में अभिषेक और पराग ने आईपीएल के इस सत्र में बेहतरीन बल्लेबाजी की। पंजाब के बल्लेबाज अभिषेक ने आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद के लिये खेलते हुए 484 रन बनाये जबकि राजस्थान रॉयल्स के पराग ने 573 रन जोड़े।

भारतीय टीम: (Full squad)

शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, रुतुराज गायकवाड़, अभिषेक शर्मा, रिंकू सिंह, संजू सैमसन, ध्रुव जुरेल, नीतिश रेड्डी, रियान पराग, वाशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, आवेश खान, खलील अहमद, मुकेश कुमार, तुषार देशपांडे।